En el marco de la celebración del Día del Músico, la iniciativa pedagógica Orquestando ofrecerá el miércoles 19 un concierto de gala en el Teatro Manuel Segura de Lima , el monumento cultural de más de 400 años donde, por primera vez, se interpretó nuestro Himno Nacional.

Los jóvenes de Orquestando, formados en los talleres gratuitos del Ministerio de Educación (Minedu), tendrán la oportunidad de mostrar el talento y la disciplina que han cultivado gracias a la formación artística y el poder transformador de la música.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El concierto gratuito estará a cargo de las bandas sinfónicas de los núcleos Isabel la Católica y Los Educadores de Orquestando. El repertorio incluirá una selecta muestra de música nacional e internacional, que mostrará el alto nivel artístico de los estudiantes.

“Este evento es la materialización del impacto de Orquestando. Además de impulsar el potencial musical, la iniciativa fortalece el desarrollo personal, la integración social y el acceso a oportunidades educativas y culturales de alta calidad, y forja a nuestros jóvenes con un profundo sentido de disciplina y constancia”, indicó el ministro de Educación, Jorge Figueroa.

Orquestando ofrece una formación musical gratuita que también contribuye al desarrollo personal, el fortalecimiento de valores, la integración social y el acceso a nuevas oportunidades educativas y culturales de más de 5000 jóvenes y niños en 9 regiones.

LEE AQUÍ: La Muralla de Chuquitanta: la aterradora zona de ajusticiamiento criminal de Lima y que acumula seis crímenes en solo un mes

Esta presentación, que comenzará a las 7:30 p.m., se realiza en articulación con la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Las indicaciones sobre la obtención de las entradas gratuitas se encuentran en el siguiente enlace: https://acortar.link/1RiyMm