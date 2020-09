La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que si bien la reducción en el número de muertes por toda causa que registra el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) es un indicador positivo, la ciudadanía no puede confiarse, pues esta situación puede revertirse debido a que esto depende de la rigurosidad con la que se acaten las normas de prevención de contagio de coronavirus (COVID-19).

En conferencia de prensa, la titular del Ministerio de Salud (Minsa) aseveró que si esta reducción continúa en las siguientes semanas, se podría llegar a estabilizar la situación, pero precisó que esto no significa que el coronavirus desparecerá.

“Lo que vemos en el Siandef son las cifras más duras y vemos que esas cifras han empezado a bajar, pero no podemos confiarnos porque eso puede cambiar, eso ya pasó en Colombia, en España, en Italia y eso nos puede pasar a nosotros también. No seamos triunfalistas, vemos que vamos varios días bajando si llegamos así a fin de mes tampoco podemos cantar victoria porque solo podríamos decir que se ha estabilizado, pero no ha desaparecido”, señaló.

El Comercio informó el miércoles que el número total de muertos en agosto fue de 26.520 frente a los 28.236 de julio, según datos del Sinadef. Es decir, se redujo en un 6,1%.

Mazzetti estuvo acompañada por el viceministro Luis Suárez y por representantes de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, cuyos respectivos centros de investigación serán las sedes para las pruebas clínicas de la vacuna del laboratorio de Sinopharm de China.

Con relación a estas pruebas, la ministra señaló que por más que esta vacuna esté en la fase 3, esto no significa que necesariamente sea exitosa, por lo que “tenemos que aprender a vivir con el COVID-19”.

“Tenemos que estar preparado para vivir muchos meses por delante con el coronavirus, si la vacuna resulta eso será mas corto. Pero si no nos cuidamos, puede pasar que tengamos un rebrote o podría pasar que la vacuna no funcione bien, y tengamos que esperar más”, agregó.

Asintomáticos también contagian

En otro momento, la ministra de Salud explicó que las personas infectadas que no presentan síntomas (asintomáticos) también pueden contagiar, por lo que las medidas de prevención deben aplicarse en todo momento.

“Lo importante es cuidarnos en general, permanentemente, tenemos que partir de que cualquiera nos puede contagiar. Puede haber una personas asintomática con un alta carga de virus y contagiar a un gran número de personas. Yo en ningún momento he dicho que los asintomáticos no contagien. Lo importante es protegernos de todos”, afirmó.