Más de 4000 niños de comunidades nativas y de difícil acceso en las regiones de Loreto, Ucayali y Puno fueron beneficiados con controles de niño sano realizados por las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) Fluviales y Lacustre, del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Al respecto, el director ejecutivo del Programa Nacional PAIS, Fidel Pintado, informó que este trabajo de acción social se realiza en coordinación con la Marina de Guerra del Perú, la cual dispone de estas embarcaciones que navegan ríos y lagos para llevar servicios de salud preventiva, como evaluaciones de crecimiento y desarrollo, vacunación, descarte de anemia y consejería nutricional.

“La estrategia tiene como objetivo reducir brechas en salud y asegurar el acceso a servicios esenciales para la población infantil que vive en zonas rurales dispersas. Gracias a este esfuerzo conjunto, se continúa acercando el Estado a quienes más lo necesitan, garantizando el derecho a la salud desde los primeros años de vida”, indicó.

Agregó que esta cifra comprende al periodo entre enero al 31 de julio de 2025. Durante ese tiempo, se atendieron a 4275 niños menores de 5 años de Loreto, Ucayali y Puno, quienes accedieron de manera adecuada, oportuna e individual a una atención sobre su crecimiento y desarrollo.

Además, se debe destacar que los más de 4000 menores de edad, son parte de 900 comunidades nativas y campesinas, quienes recibieron el servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo en lo que va del año.

Las plataformas itinerantes de Acción Social (PIAS) son embarcaciones que navegan por ríos de la selva y el Lago Titicaca. En ese sentido, el programa PAIS del Midis, en coordinación con otras entidades, acercan los servicios esenciales del Estado a las zonas más alejadas de la Amazonía y del Altiplano.