Un grupo de escolares se congregó en la estación central del Metropolitano, en el centro histórico de Lima, para protestar por el costo del pasaje escolar dentro de este sistema de transporte y que se reduzca a S/0.50. La convocatoria fue realizada por redes sociales para las 4 de la tarde.

Una hora después de la establecida, el grupo de estudiantes llegó hasta el terminal 3 de esta instalación y se encontró con un numeroso resguardo policial que los obligó a salir de la estación. Vale precisar que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, había advertido que la Policía Nacional del Perú (PNP) estaría presente para evitar cualquier tipo de alteración del orden, como la evasión del pago de pasaje que se ha anunciado en redes sociales.

Los jóvenes, que eran acompañados por universitarios y miembros de sindicatos, lanzaron arengas para evadir el pago del pasaje en el servicio. Hubo enfrentamientos con la policía durante varios minutos. Llevaban máscaras y pancartas en los que pedían que el pasaje escolar sea 50 céntimos.

Según la página web de dicho servicio de transporte, los escolares tienen una tarifa preferencial de S/. 1.25 en la ruta troncal y S/. 0.25 en la ruta alimentadora. Sobre ello, en entrevista con Canal N el alcalde Muñoz indicó que se evalúa una mejora de pasaje escolar del Metropolitano. Sin embargo, consideró que debe haber un diálogo para llegar a una solución.

Escolares protestaron por el alto precio del pasaje escolar en el Metropolitano. (Foto: Mario Zapata / Video: Jorge Malpartida)

“Hay un planteamiento de mejora de pasaje escolar que se está viendo. Siempre he dicho que debemos dialogar y lo hacemos mucho con varios actores de la sociedad, pero este grupo no lo ha pedido. Considero que es un pretexto para buscar algunas situaciones, pero no nos adelantemos”, comentó.

Finalmente, tras la jornada de protesta, los agentes de la Policía Nacional intervinieron a dos personas que fueron llevadas a la comisaría de Cotabambas. Entre los detenidos no hay ningún menor de edad.

