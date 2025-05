Se iniciaron las campañas 2025 de las PIAS Terrestres, iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en coordinación con el Ejército del Perú y el Ministerio de Defensa, en la localidad de Carabamba, en la provincia de Julcán, con el objetivo de brindar más de 24 000 atenciones sociales a 6000 personas en centros poblados de las regiones de La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Amazonas, Puno y Piura.

Con la participación de 39 entidades del Estado y el desplazamiento de camiones militares, la ciudadanía de La Libertad accederá a más de 80 servicios sociales, mediante los cuales se priorizará el cuidado de la salud, los trámites del documento de identidad, la capacitación productiva, información sobre beneficios educativos, orientación legal frente a casos de violencia y la actualización del nivel socioeconómico de más de 1000 personas de los centros poblados ubicados en los distritos de Carabamba y Calamarca (Julcán), que atenderá esta primera PIAS Terrestres.

“Esta iniciativa se perenniza y se concretiza aquí, desde Carabamba, y ojalá que se mantenga por mucho tiempo con las PIAS terrestres, que este año recorrerán La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Amazonas, Puno y Piura, llevando los servicios del Estado a donde más los necesitan”, mencionó la titular del Midis, Leslie Urteaga, quien estuvo en compañía del ministro de Defensa, Walter Astudillo; el alcalde provincial de Julcán, Tarsis Reyes y Fidel Pintado, director del Programa PAIS.

“Esto no solo es una acción del Estado, es también un acto de reparación histórica, de presencia efectiva y de justicia social que este Gobierno está llevando a cabo. Es demostrar con hechos y no con palabras, que el Estado no puede ni debe mirar solo hacia el centro o a las capitales de regiones, y que la inclusión social empieza por estar presentes y escuchar a vuestras comunidades para responder a sus necesidades reales”, agregó Urteaga.

A fines de mayo, las PIAS Terrestres llegarán a Lambayeque; en junio recorrerán centros poblados de Arequipa y, en julio, harán lo propio en la región Amazonas. Mientras que, en agosto y setiembre, estarán en Puno y, finalmente, desembarcarán em Piura en octubre.

Dato:

La ministra Leslie Urteaga, inició su agenda de trabajo con una visita inopinada a la institución educativa primaria 80041 José Carlos Mariátegui, ubicada en el distrito de La Esperanza (Trujillo), donde supervisó el almacén que custodia productos alimenticios del servicio de alimentación escolar del Midis, en beneficio de 1200 estudiantes del plantel.