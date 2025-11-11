Midis: transfieren más de S/62 millones a gobiernos regionales por cumplimiento de metas en desarrollo e inclusión social

Más de S/62 millones serán transferidos por parte del Ejecutivo en favor de los 25 gobiernos regionales a través del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El decreto supremo que aprueba la transferencia de recursos fue suscrito por el presidente de la República, José Jerí, y la titular del Midis, Lesly Shica, durante el IX Consejo de Estado Regional (CER), en Huánuco.

La ministra Shica Seguil explicó que esta transferencia de S/62 078 001 a los 25 gobiernos regionales del país se otorga en reconocimiento al cumplimiento de metas en el desarrollo infantil temprano, la educación de calidad, la salud y el acceso a agua segura, así como en la articulación territorial que hace posible que los tres niveles de gobierno trabajen unidos para lograr resultados sostenibles.

Con esta transferencia por el cumplimiento de metas de indicadores de gestión y cobertura correspondientes a la edición 2024-2025 del FED, se espera beneficiar a la población más vulnerable en todo el territorio nacional. El Gobierno Regional de Huánuco, anfitrión del CER, recibirá S/2 488 643 como resultado del cumplimiento satisfactorio de sus indicadores.

Midis promueve el emprendimiento

Como parte de su agenda en Huánuco, la ministra Shica Seguil participó en la Feria Multisectorial Descentralizada, desarrollada en el distrito de Santa María del Valle, un espacio que acerca los servicios públicos a la población.

“El Midis es más que una transferencia monetaria, impulsamos el emprendimiento y la autonomía económica, especialmente de nuestras mujeres, que hoy desarrollan sus ideas de negocio gracias a los capitales semilla de Foncodes”, destacó la ministra durante el diálogo que sostuvo con los emprendedores de los programas sociales del Midis.

En Huánuco, Foncodes desarrolla capacidades productivas para cerca de 5 mil hogares con una inversión de S/29.7 millones, impulsando 19 proyectos productivos relacionados con cultivo de hortalizas, granos y cereales con riego tecnificado, y la crianza de animales menores.

En su recorrido, en el colegio Jorge Basadre, la ministra Lesly Shica, conversó con los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria que reciben, gracias al programa Juntos, el reforzamiento para el Examen de Preselección de Beca 18, que se realizará este domingo 16 de noviembre. En Huánuco, son 1381 estudiantes aptos para rendir el examen, en total son 23 153 jóvenes atendidos por el programa del Midis que se encuentran aptos para dar la prueba en todo el país.

En la novena sesión del CER, la titular de Midis presentó los tres ejes de su gestión: impulso a los jóvenes para que hagan realidad su proyecto de vida, emprendimiento e inclusión económica por ciclo de vida, y seguridad alimentaria y educación escolar.