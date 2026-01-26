Minedu destina S/813 millones para pagar bonificaciones a 200 mil docentes de zonas rurales

El Ministerio de Educación (Minedu) destinó 813 millones de soles para habilitar, desde marzo en todo el país, el pago de asignaciones temporales y bonificaciones a más de 200,000 docentes y auxiliares de educación que laboran en condiciones especiales.

Los docentes y auxiliares perciben asignaciones por ruralidad, cuyos montos oscilan entre S/70 y S/500 mensuales, los cuales se determinan en función de la distancia de la institución educativa respecto de la capital de la provincia urbana más cercana. Asimismo, quienes laboran en el VRAEM reciben una asignación de S/300, y aquellos que trabajan en zonas de frontera, S/100.

Adicionalmente, los docentes y auxiliares reciben asignaciones según el tipo de institución: S/200 en unidocente, S/140 en multigrado y S/50 en bilingüe. Por su parte, los docentes de Educación Intercultural Bilingüe con dominio de lengua originaria reciben S/100 adicionales. En total, los docentes pueden percibir hasta cinco asignaciones mensuales adicionales a su remuneración, y los auxiliares pueden recibir hasta cuatro. Estas asignaciones económicas reconocen el esfuerzo adicional que realizan los docentes y auxiliares.

Mediante la Resolución Ministerial N.° 037-2026-MINEDU, se aprobaron seis padrones que contienen los listados oficiales de las instituciones educativas ubicadas en zonas rurales, de frontera y el VRAEM; de instituciones unidocentes, multigrado y bilingües; así como el padrón de docentes que acreditan el dominio de una lengua originaria.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, señaló que estas asignaciones reflejan una política sostenida de reconocimiento al trabajo docente en contextos de mayor complejidad y reafirmó el compromiso del Estado de valorar la labor de maestros y auxiliares en las zonas más alejadas del país, donde su rol es clave para garantizar una educación de calidad.

Los padrones oficiales pueden ser consultados en el siguiente enlace del Minedu: www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/padrones-instituciones-educativas.php