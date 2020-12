El general PNP (r) Cluber Aliaga indicó que renunció al cargo de ministro del Interior por “cuestiones de principios” debido a que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, “no ha querido escuchar” su posición respecto a la decisión del Gobierno de pasar al retiro a 18 oficiales de la policía para designar al teniente general César Cervantes Cárdenas como comandante general de la PNP.

“(Renuncié) por cuestiones de principios, por cuestiones de derecho y por razones de justicia. Es una excelente oportunidad para darle un mensaje a la nación de valores, de que todos los funcionarios tienen que respetar la institucionalidad y la justicia, no podemos permitir la injusticia de ninguna forma. Yo creo que es preferible retractarse de una decisión apresurada que tolerar la injusticia”, expresó Aliaga en Willax TV.

“Hemos querido exponer las razones y los argumentos para que la primera ministra (Violeta Bermúdez) canalice hacia al presidente (Francisco Sagasti), pero no se ha querido dar trámite y, como es ella la que me convocó, entonces si no va a escuchar mis razones y mis argumentos, entonces doy un paso al costado por razones de principio y porque soy un hombre de derecho y no puedo allanarme a decisiones apresuradas”, agregó.

Aliaga aseguró que trató durante cuatro días de reunirse con Violeta Bermúdez para darle a conocer los análisis jurídicos respecto a la decisión de pasar al retiro a 18 generales de la Policía y para buscar alternativas al caso.

Consideró que el detonante de su renuncia fue que la presidenta del Consejo de Ministros no quiere retroceder en la decisión de realizar cambios en el alto mando de la Policía. Reiteró que se cometió “una injusticia” con los oficiales pasados al retiro y que “se debió respetar un procedimiento o la formalidad”.

