OEFA y el Ministerio de Vivienda culminan transferencia de funciones en fiscalización ambiental

Este lunes se formalizó la culminación del proceso de transferencia de funciones de fiscalización ambiental de los subsectores de Vivienda y Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam).

La transferencia se realizó conforme al decreto supremo N.° 006-2023-MINAM y busca fortalecer la gestión ambiental, garantizando un control más oportuno y eficaz de las actividades bajo competencia del sector.

El acto protocolar contó con la participación del ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas; del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate; del presidente del Consejo Directivo del OEFA, Ítalo Díaz Horna; así como de Oswaldo Manolo Rojas Alvarado, viceministro de Vivienda y Urbanismo, y funcionarios de las instituciones involucradas.

Esta medida se enmarca en el fortalecimiento del OEFA como entidad rectora del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), priorizando acciones preventivas, el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección de la salud de la población, bajo criterios técnicos y objetivos.

Al respecto, el presidente del Consejo Directivo del OEFA señaló que esta medida permitirá una respuesta más rápida frente a eventuales incumplimientos, así como la aplicación de criterios uniformes a nivel nacional. “Reafirmamos nuestro compromiso de ejercer esta función con transparencia, enfoque territorial y coordinación permanente con los sectores y la ciudadanía, en beneficio del país”, indicó.

Por su parte, el ministro de Vivienda destacó que la transferencia consolida un modelo de control especializado. Precisó que esta decisión no implica un alejamiento de las responsabilidades ambientales del sector, sino una apuesta por un Estado más ordenado y por un desarrollo urbano responsable y sostenible.

En tanto, el ministro del Ambiente subrayó que la culminación del proceso representa un hito para el Sinefa. Señaló que no se trata solo de un cierre normativo, sino de la consolidación de un enfoque preventivo que garantiza la continuidad del control ambiental y contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.

Dato

Durante el proceso de transferencia se identificaron 939 expedientes, entre ellos 704 instrumentos de gestión ambiental, 94 expedientes de supervisión y 141 denuncias ambientales.