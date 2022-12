Un hombre de 76 años vive un calvario luego de solicitar un préstamo para ayudar a su nieto, pues debido a que la deuda no ha sido cancelada viene recibiendo amenazas de muerte por parte de los prestamistas extranjeros.

José Moro Cueva contó que su nieto Luis Joseph Moro Cerquín, trabajador en el hospital de Jerusalén en el distrito de La Esperanza (La Libertad), le pidió que solicitara un préstamo de 1.000 soles para sacar su título de doctorado, con el compromiso de cancelarlo mensualmente.

Sin embargo, tras recibir el dinero, su nieto desapareció y hoy no sabe su paradero. “Pido ayuda porque no tengo ingresos para cancelar esta deuda. han pasado ocho meses y él no aparece. Ahora, la deuda, debido a los intereses, ha ascendido a 2.400 soles. Para mí es imposible pagar todo eso”, dijo a Buenos Días Perú.

El anciano, quien vive solo y trabaja vendiendo verduras en el distrito de San Juan de Lurigancho, no recibe ninguna pensión y sus ingresos diarios no superan los 20 soles. “No recibo Pensión 65 ¿de dónde voy a sacar esos 2.400 que me exigen? Mientras más pase el tiempo, será mayor el monto que deberé”, indicó.

“No puedo ir hasta allá y buscar a mi familiar porque no cuento con la disponibilidad monetaria. Solo me queda quedarme aquí y esperar. Así como ha recibido el dinero, que me lo devuelva. Al menos que me llame, que me responda porque él ha cortado su línea”, explicó.

Agregó que los extorsionadores han llegado a amenazarlo. “Me han dicho que si no le pago el dinero me van a matar o van a ir contra mi persona. Es una amenaza que estoy corriendo. Tengo miedo de salir porque en cualquier momento me pueden disparar por S/200 o por S/1 matan estas personas”, señaló.