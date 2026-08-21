Congreso Compartir Next se realizará el próximo 16 de setiembre en el Hotel Marriot. (Foto: Andina)
Congreso Compartir Next se realizará el próximo 16 de setiembre en el Hotel Marriot. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los docentes enfrentan hoy retos que van más allá de la enseñanza. A las exigencias propias del aula se suman las demandas de las familias, nuevas dinámicas entre estudiantes y padres y, en algunos casos, la falta de respaldo institucional para ejercer su autoridad.

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