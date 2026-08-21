Los docentes enfrentan hoy retos que van más allá de la enseñanza. A las exigencias propias del aula se suman las demandas de las familias, nuevas dinámicas entre estudiantes y padres y, en algunos casos, la falta de respaldo institucional para ejercer su autoridad.

Para el psicólogo Roberto Lerner, uno de los panelistas del congreso Compartir Next, esta situación tiene un impacto directo en el bienestar de los docentes. “El maestro es hoy el último adulto que le dice ‘no’ a un alumno acostumbrado a que todo ceda”, sostiene.

Según el especialista, cuando una institución cede constantemente ante la presión de una familia, el docente recibe el mensaje de que su autoridad es negociable. Esto puede traducirse en un desgaste que también tiene costos económicos y emocionales: asumir gastos de su propio bolsillo, soportar reclamos o enfrentar situaciones de desautorización.

“El desgaste no es falta de vocación; es lo que cuesta ser el único que pone fricción donde nadie más la pone”, afirma Lerner.

El desafío de poner límites

Para el psicólogo, uno de los problemas que enfrentan los colegios privados es la dificultad de establecer límites frente a determinadas demandas de las familias. La presión económica puede llevar a que las instituciones cedan ante el temor de perder alumnos.

“Cada familia que se va es un golpe financiero”, explica Lerner, quien advierte que esta situación puede alterar la relación de poder entre padres, alumnos y colegio. Cuando el estudiante percibe que sus padres pueden revertir una decisión institucional, la autoridad del docente también pierde fuerza.

Sin embargo, establecer límites no significa romper la relación con las familias. Por el contrario, implica construir acuerdos claros y convertir a los padres en aliados del proceso educativo.

El bienestar del maestro también depende del colegio

Esta problemática será abordada por Lerner durante su participación en Compartir Next, una iniciativa de la Santillana que se realizará el próximo 16 de setiembre en el Hotel Marriot, donde propondrá mirar el bienestar docente desde una perspectiva institucional y no únicamente como una responsabilidad individual.

“La conferencia da vuelta la premisa: el bienestar del maestro no es autocuidado individual, es diseño institucional”, señala.

La propuesta busca brindar a los directivos herramientas para comprender mejor al estudiante actual, fortalecer el vínculo con las familias y generar mecanismos que permitan respaldar emocionalmente a los docentes.

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Para Lerner, recuperar la autoridad no significa volver a modelos rígidos, sino devolverle al colegio la capacidad de sostener decisiones educativas. “Un colegio que no puede decir ‘no’ termina siendo un colegio que no puede educar”, afirma.

En esa línea, su tesis es que establecer límites y mantener una relación saludable con las familias sí es posible: “Decir ‘no’ sin perder familias es posible, si ese ‘no’ viene acompañado de un ‘sí’ más grande”. Para el especialista, educar hoy también implica recuperar el permiso de exigir.