Residuos reciclables se convierten en recursos para apoyar a niños y adolescentes.

Un convenio que busca convertir residuos reciclables en una oportunidad de apoyo a la niñez fue suscrito entre la compañía minera Antapaccay y Aldeas Infantiles SOS Perú, con el propósito de desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a la manutención de los niños, niñas y adolescentes acogidos por esta organización.

El convenio establece que la compañía entregará a Aldeas Infantiles SOS Perú residuos sólidos aprovechables, principalmente cartón y envases plásticos en desuso recolectados en las instalaciones de la compañía. Estos materiales serán trasladados para su comercialización y valorización, generando recursos que serán utilizados por la organización de acuerdo con sus fines institucionales.

La iniciativa articula dos objetivos: fortalecer la gestión responsable de los residuos y, al mismo tiempo, generar una contribución que apoye la labor de Aldeas Infantiles SOS Perú en favor de niños, niñas y adolescentes que requieren protección y cuidado.

“Este convenio nos permite darle un sentido adicional a la gestión de nuestros residuos. Lo que puede ser considerado un material en desuso puede convertirse, a través de su valorización, en un aporte para una causa tan importante como la protección de la niñez. Para Antapaccay, la sostenibilidad también significa generar valor para las personas y las comunidades”, señaló Artemio Pérez, gerente senior de Gestión Social de Antapaccay.

Reciclaje genera valor

Para Nils Carrasco, superintendente de Medio Ambiente de Antapaccay, la alianza demuestra que una adecuada gestión de residuos puede generar impactos que trascienden el ámbito ambiental.

“La valorización de residuos es parte de una gestión ambiental responsable. Con este acuerdo buscamos que materiales reciclables de la operación tengan una segunda oportunidad y puedan reincorporarse a una cadena de aprovechamiento. Al mismo tiempo, estamos vinculando este proceso con un propósito social concreto. Es una manera de demostrar que la economía circular puede generar valor ambiental y social de manera simultánea”, sostuvo.

Por parte, Aldeas Infantiles SOS Perú destacó la importancia de construir alianzas con empresas que permitan generar recursos y, a la vez, promover una cultura de sostenibilidad.

“Esta alianza demuestra que todos podemos aportar a la protección de la niñez desde distintos espacios. En este caso, materiales que ya cumplieron su ciclo pueden transformarse en recursos que nos ayuden a continuar brindando atención y cuidado de los niños. Valoramos la iniciativa de Antapaccay porque tiene un propósito social”, remarcó Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú.

El convenio tendrá vigencia de 17 meses y podrá renovarse automáticamente por periodos iguales y sucesivos.