Residuos reciclables se convierten en recursos para apoyar a niños y adolescentes.
Residuos reciclables se convierten en recursos para apoyar a niños y adolescentes.
Por Redacción EC

Un convenio que busca convertir residuos reciclables en una oportunidad de apoyo a la niñez fue suscrito entre la compañía minera Antapaccay y Aldeas Infantiles SOS Perú, con el propósito de desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a la manutención de los niños, niñas y adolescentes acogidos por esta organización.

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