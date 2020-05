Unidad de Investigación

El teniente de la policía Leonardo David Oblitas Bozovich tiene 30 años, y se ha convertido en próspero proveedor de su propia institución. Según documentos obtenidos por El Comercio, su empresa Bozovich y Asociados Safety le acaba de vender jabones líquidos por S/77.575 a la Dirección Antidrogas (Dirandro), mediante contrato directo en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19. En el 2017, el oficial Oblitas inscribió la firma junto a su madre Dora Bozovich y su hermano Andrés.

Pero existe otra compra que involucra a su familia y es la del caso de mascarillas, supuestamente sin certificación, que hoy investiga la fiscalía anticorrupción del Callao. Este Diario ha confirmado que su madre y otro de sus hermanos, Patrick Alonzo Oblitas, de 29, trabajan en la empresa Kalinson Perú (Kalpe Perú). Esta es la que en abril pasado logró dos contratos con la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) por S/2’349.006 para la entrega de las mascarillas en cuestión.

Por este último caso, el fiscal anticorrupción Francisco Alarcón ingresó el jueves a la sede de aviación policial para incautar documentos y una computadora. En este mismo lugar el teniente Oblitas tiene el cargo de piloto.

En medio de las denuncias por presunta corrupción en la institución, más de 80 policías han fallecido y 4,000 han sido contagiados por el Covid-19 a la fecha.

—Proveedor de Dirandro—

En el 2017, según la partida en Registros Públicos, el oficial Oblitas, su hermano Andrés, de 23 años, y su madre Dora Bozovich inscribieron la empresa Bozovich y Asociados Safety S.A.C. con un capital de S/24.352. La actividad principal descrita es la construcción de puentes y túneles, aunque en sus últimos párrafos incluye la compra y venta de productos médicos.

El 30 de marzo último, por adjudicación directa, la compañía del piloto le vendió a la Dirandro 3.103 jabones antibacteriales Aval de 400 mililitros por S/77.000. Patrick Oblitas, hermano del oficial, reveló a El Comercio que él representó a la empresa familiar en los tratos con la Dirandro.

Según registros públicos, la empresa del piloto de la policía, Leonardo Oblitas, tiene como principal actividad la construcción de puentes y túneles. En sus últimos párrafos incluye la compra y venta de productos médicos.

Por cada jabón, el precio fue de S/25. Sin embargo, el precio promedio de este mismo producto en un supermercado es de S/7,80 la unidad. Oblitas argumentó que las variables de distribución y stock determinan el valor final.

Oblitas aseguró que no existe ningún conflicto legal respecto a que su hermano y su madre sean dueños de la empresa proveedora en la medida en que el teniente no es parte de la “unidad ejecutora” responsable de la compra: “Mi hermano es empleado subalterno, no tiene injerencia”.

El valor de cada jabón líquido vendido por Bozovich y Asociados a Dirandro fue de S/25.

El contrato fue firmado por Dora Bozovich y el coronel PNP César Acosta, en representación de la Dirandro. En el documento se lee, sin mencionar fecha, que los productos ya se encontraban en el almacén antes de dicha regularización.

La Unidad de Comunicaciones de la Dirandro no aceptó brindar descargos debido a que el “tema está en investigación por la fiscalía y los órganos de control correspondientes”.

Madre del teniente Leonardo Oblitas firmó el contrato con Dirandro

—Venta a Aviación Policial—

Desatada la pandemia del nuevo coronavirus, en abril pasado la empresa Kalinson Perú (Kalpe) obtuvo dos contratos con la Diravpol para la entrega de jabones líquidos, mascarillas y otros productos de seguridad. Las ventas de S/1’117.332 y S/1’231.673 se dieron por adjudicación directa y también fueron entregadas dos semanas antes de que se firmaran los contratos.

El dueño de la empresa, Carlos Díaz, reconoció a El Comercio que la madre del teniente Oblitas, Dora Bozovich, trabaja con él desde hace 21 años y que “es representante de ventas” de la firma. También dijo que él es padrino de uno de sus hijos.

Díaz agregó que contrató a Patrick Oblitas para que los “represente con la Diravpol”. Aseguró que no estaba al tanto de que el teniente Oblitas laboraba en esa división policial.

Patrick Oblitas también descartó que exista algún delito en estos procesos: “Ni yo ni mi madre somos representantes legales, ni tenemos injerencia legal en la empresa, solo somos empleados”.

En denuncias policiales, entre el 2013 y 2018, Dora Bozovich se presenta como gerente comercial de Kalinson Perú (Kalpe).

El Comercio consultó a Oblitas por las diferencias de precios en las dos empresas que representó. Kalpe Perú vendió a Diravpol los mismos jabones a S/12,71 la unidad, mientras que Bozovich y Asociados lo hizo a S/25. Este manifestó que “son empresas distintas y tienen gastos y proveedores distintos”.

Este jabón fue vendido por Kapel a Diravpol a S/12.71 la unidad. Producto fue vendido por Bozovich y Asociados a Dirandro por S/25 la unidad. Precio en supermercados: S/7.80 unidad. Patrick Oblitas, hermano del oficial Leonardo Oblitas, gestionó las ventas de ambas empresas con la policía.

Sobre la publicación del Informe Pericial de Fiscalía 125-2020 que determina que sus mascarillas “no cumplen con requisitos técnicos indispensables” y “no son idóneos para su uso”, Oblitas aseguró que cuenta con documentos de sus “proveedores del extranjero que certifican” lo contrario. Su hermano, el teniente Oblitas, no respondió nuestros pedidos de entrevista.

El coronel PNP Fernando Samamé, jefe de la Unidad Ejecutora de Diravpol, explicó a El Comercio que estos contratos cumplieron con el marco legal tras la declaratoria de emergencia dictada por el Ejecutivo. Minimizó la participación que tuvo Patrick Oblitas en esas compras: “La cotización y la declaración jurada fueron firmadas por el gerente de la empresa, Carlos Díaz”.

-Asociación Ilícita y Peculado-

Para el experto en contrataciones César Candela, los casos que involucran al teniente denotan “una aparente confabulación de intereses para poder obtener un negocio o compra de forma directa”. Señaló que existe la presunta “comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, además de la violación del Código de Ética de la Función Pública”.

Candela, ex miembro del directorio del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce), precisó que el teniente Oblitas estaría violando el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado: “están impedidas de contratar […], las personas jurídicas o naturales que tengan hasta segundo grado de consanguinidad”. “Él [Tnte. PNP Oblitas] trabaja en la misma institución. El hecho que no sea de la Unidad Ejecutora no significa que no hubo injerencia alguna y eso tendría que probarlo”.

