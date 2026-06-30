Por Redacción EC

El caso Atico se originó tras los violentos enfrentamientos registrados el 2 de junio de 2022 en el sector Huanaquita, distrito de Atico, provincia de Caravelí, en Arequipa. El hecho dejó un saldo de 14 personas fallecidas y varios heridos, convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más relevantes derivados de conflictos vinculados a la actividad minera en la región.