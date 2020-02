Juana Torres Arce es vigilante, orientadora, psicóloga, terapeuta de parejas y fotógrafa. Es, en realidad, miembro del serenazgo de Miraflores desde hace seis años y, como parte de su trabajo, brinda seguridad en el Parque del Amor, el indiscutible escenario del romance en Lima.

¿Cómo es trabajar rodeada de parejas? Para entender su experiencia, Juana pone el ejemplo de los infaltables enamorados que le piden ayuda para que les tome fotos. En su caso, la ubicación privilegiada del malecón de Miraflores exige un esfuerzo extra. “Quieren siempre mirando al mar y les hago la foto con gusto”, dice a El Comercio.

Así como ella, el sereno Víctor Hugo Castro Segura tiene más de un año y medio destacado en el Parque del Amor y asegura que ha visto tantas pedidas de mano que no ha seguido la cuenta, algunas de ellas son simbólicas como las que se realizan parejas del mismo sexo. “Acá es bastante común”, sostiene. A esto se suma que todos los fines de semana aparecen entre cinco y seis parejas de recién casados para sus sesiones de fotos particulares.

Para ambos, este parque inaugurado hace 23 años es un lugar representativo porque reúne amores de todas las formas, edades y procedencias. “Vienen desde todos los distritos a declararse. La mayoría con regalos de rosas y chocolates, pero a veces se recitan poemas o lo hacen cantando, con todo y 'gallos', pero no les importa”, agrega Juana.

En fechas como hoy, Día de San Valentín, el trabajo se duplica por el incremento considerable de parejas que aprovechan la coyuntura para profesarse ‘amor eterno’. Claro, que cuando se trata de parejas la eternidad a veces es fugaz y Juana también ha presenciado rupturas, peleas, llantos desconsolados y rescates.

“He visto muchas a parejas deprimidas y me ha tocado consolar a hombres y mujeres, sobre todo personas muy jóvenes. Como soy madre de dos hijos adolescentes, siempre los escucho y les aconsejo, les digo que todo se supera. Cuando he trabajado de madrugada es cuando más he visto y conversado con parejas o personas solas que están tristes”, cuenta.

Pese a las experiencias tristes, en el Parque del Amor es casi un centro de peregrinación de los enamorados. Aunque, como sostiene Ricardo Mantilla Galleres, supervisor de Seguridad Ciudadana del distrito, todos los días se retiren los candados que algunos dejaron para sellar sus pactos de amor.

Varias parejas dejan candados como prueba de su amor. Sin embargo, estos son retirados cuando se llenan las rejas.

- Actividades en Miraflores por San Valentín -

A propósito del Día del Amor y la Amistad, la Municipalidad de Miraflores realiza dos retos para las personas que visiten el distrito junto a sus seres queridos.

Con el "Te quiero Challenge", la comuna invita a los visitantes a tomarse una foto con sus parejas o personas favoritas, usando el hashtag #TeQuieroChallenge y etiquetando a Instagram en @MuniMiraflores o Facebook en @MunicipalidadDeMiraflores. El segundo reto es el #PedidaChallenge para las mejores pedidas de mano que se realicen en el distrito, hayan sido grabadas y compartidas en las redes sociales del distrito.

“Hay hoteles que se han sumado a la campaña y uno de los premios es la noche de bodas para la pareja ganadora”, explicó Karina Vargas Terrones, secretaria general de la municipalidad distrital.

Asimismo, desde las 3:30 p.m. se realizará el ‘Bicitour del amor’ para recorrer las calles más importantes del distrito a través de las ciclovías.

“Todas las actividades están orientadas a que la gente viva su espacio público. A esto sumamos nuestra campaña ‘Amístate con el medio ambiente’ para que no se utilicen globos ni plásticos en los regalos. Estas actividades son para que todos los vecinos y el público en general de Lima tome consciencia sobre el cuidado del medio ambiente y evitar la contaminación”, agregó.