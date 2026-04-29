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El corredor rosado tendrá una tarifa promocional de S/ 1.50 en las tres primeras semanas de operación. Foto: Municipalidad del Callao
El corredor rosado tendrá una tarifa promocional de S/ 1.50 en las tres primeras semanas de operación. Foto: Municipalidad del Callao
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Con 30 modernos buses de color rosa, de 12 metros largo e impulsados con GNV, el servicio del nuevo corredor rosado conectará a los residente de Lima y el Callao en un viaje de poco más de una hora.

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