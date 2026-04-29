Con 30 modernos buses de color rosa, de 12 metros largo e impulsados con GNV, el servicio del nuevo corredor rosado conectará a los residente de Lima y el Callao en un viaje de poco más de una hora.

Este jueves 29 de abril, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó la nueva flota del cuarto corredor del sistema de transporte de Lima. El color rosa se suma al azul, morado y rojo.

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El presidente ejecutivo de la ATU, Luis Hernández, señaló que el corredor rosado “representa un avance en la integración del transporte entre Lima y Callao, con un servicio eficiente, seguro y accesible para miles de ciudadanos”.

¿Cuál será la ruta del nuevo corredor rosado?

Según la Municipalidad Provincial del Callao y el ATU, el corredor rosado iniciará su recorrido en el distrito de Mi Perú, en el Callao.

Continuará por Ventanilla y la avenida Néstor Gambetta hasta el Callao. Luego, seguirá por la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial) hasta la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima.

Corredores rosados tendrán un marcha blanca por tres semanas. Foto: Andina

Para el alcalde del Callao, César Pérez, la incorporación de este nuevo servicio de los corredores es “un paso concreto hacia un transporte moderno y ordenado, que responda a las necesidades reales de las vecinos”.

¿Cuánto costará el pasaje?

El corredor rosado entrará a un periodo de marcha, por un lapso de tres semanas. Durante este tiempo, tendrá un pasaje único y promocional de S/ 1,50.

Además, los buses tendrán un sistema de pago digital, con videovigilancia a bordo y monitoreo permanente mediante GPS. Esto con el objetivo de garantizar el control operativo y la seguridad del usuario.

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Este nuevo sistema de pago permitirá a los ciudadanos pagar su pasaje mediante la tarjeta “Chalo”, Visa o Mastercard, y pago directo en el bus.

Según Hernández, el corredor rosado también conectará con el aeropuerto, y todas las tarjetas de transporte se unificarán en el mes de junio. Esto permitirá que los usuarios de transporte puedan tener un solo medio de pago para movilizarse entre corredores y rutas alimentadoras de la capital.

El corredor rosado tendrá carriles exclusivos

El ATU implementará vías exclusivas que serán conocidos como “carriles rosados”, que tendrán como objetivo priorizar el transporte público sobre los vehículos particulares.

En su primera etapa, el sistema se extenderá por un tramo de la avenida Tomás Valle, que forma parte de una red más amplia que incluirá ejes estratégicos como Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña.

La reorganización del tránsito, según la autoridad vial, reducirá el tiempo de viaje a 70 minutos máximo.