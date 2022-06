El lugar donde los sueños cobran vida. Después de dos años complicados para la escena artística, el circo La Tarumba regresa para que los espectadores disfruten el nuevo show “Eterno” que se estrena el próximo 29 de junio.

El director de La Tarumba, Fernando Zevallos, enfatizó la alegría que siente por levantar la carpa este año. La preparación del espectáculo “Eterno” ha involucrado a cada uno de los integrantes del equipo y pondrá en escena a 28 artistas.

La Tarumba estrena su nuevo show "Eterno" este 29 de junio. / ANTHONY NINO

La Tarumba acostumbra a narrar una historia diferente cada año, pero, al ser una edición especial por la situación que atraviesa el país, han decidido plasmar una “dramaturgia de emociones” que surge a partir de la experiencia de la comunidad tarumba. “Todos teníamos algo que decir, nos encontramos dándole el verdadero valor a algunas cosas que de pronto dábamos por hechas y casi las desatendíamos. Hemos aprendido a valorar nuevamente el abrazo, el decirle “te quiero” a una persona, el preocuparse del otro. Esas emociones y esas reflexiones son los que nos han nutrido para crear “Eterno”, que es una manera de curar nuestras heridas. Permítanme, en esta oportunidad, ejercer mi derecho a ser feliz”, resalta Zevallos en conferencia de prensa.

El espectáculo de los caballos en la carpa roja es uno de los más esperados. Sin embargo, este año La Tarumba no contará con ellos. “Yo también los extraño, no saben cómo. Pero les cuento que los caballos ahora están viviendo mucho mejor que yo (risas). Me enseñaron a valorar la vida. Espero que el próximo año podamos volver, y espero que algunos de esos caballos que mis amigos tan gentilmente acogieron, puedan todavía trabajar en el circo; y si no, no le tengo miedo a volver a empezar de cero”, agregó Fernando Zevallos.

La Tarumba Después de dos años, La Tarumba regresa para presentar "Eterno", que se estrena este 29 de junio. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC) 1 / 8 La Tarumba El show estará itnegrado por payasos, trapecistas y acróbatas. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC) 2 / 8 La Tarumba El nuevo espectáculo que ha preparado La Tarumba emocionará a grandes y chicos del 29 de junio al 04 de septiembre. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC) 3 / 8 La Tarumba "Eterno" reflexiona sobre qué es lo valioso de esta vida, con la ayuda de los artistas, músicos, vestuaristas, iluminadores, y todo el equipo en general. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC) 4 / 8 La Tarumba En la temporada 2022, La Tarumba tendrá a 28 actores en escena. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC) 5 / 8 La Tarumba La banda de músicos “La Digna”, dirigida por Chebo Ballumbrosio, acompañará el show con una combinación de música peruana y de circo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC) 6 / 8 La Tarumba La Tarumba invita a volver a encontrarnos y a despertar la alegría en un espacio mágico para que todo peruano pueda ser feliz. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC) 7 / 8 La Tarumba La carpa de La Tarumba estará ubicada en el Centro Comercial Plaza Lima Sur de Chorrillos desde el 29 de junio al 4 de septiembre. En tanto, las entradas se encuentran a la venta a través de Teleticket. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC) 8 / 8

A pesar de ello, prometen un show con payasos, trapecistas, acróbatas y, claramente, la banda de músicos “La Digna”. Esta incluirá una combinación de música peruana y de circo, usando instrumentos como la trompeta, el violín y el saxo. Entre los ritmos que disfrutará el público están la zamacueca, el landó, la marinera y el vals.

El director musical, Amador “Chebo” Ballumbrosio, agregó que “Eterno” incluirá algunas variantes con instrumentos de viento. “Si bien antes la música tenía más percusión, ahora hemos dejado que la armonía llene esa parte complementaria de la música. Estoy seguro que vamos por buen camino. Los sueños de muchos peruanos están incluidos en esta carpa”, puntualizó.

Las restricciones en el aforo de lugares cerrados afectan a los espectáculos artísticos. A pesar de que se aprobó el 100% del aforo para estas actividades, se mantiene el pedido de tener metro y medio de distancia entre las personas. “Pido a las autoridades que nos apoyen un poco, no les pedimos que nos den un presupuesto, sólo que nos permitan trabajar. Si aclaramos ese punto, creo que todos vamos –responsablemente- a cuidar no solo de los artistas, sino también del público”, finalizó el director de La Tarumba. La organización precisó que trabajarán entre el 80 y 100% del aforo permitido, según las regulaciones dispuestas por el Gobierno.

Fernando Zevallos (izquierda) y Amador “Chebo” Ballumbrosio (derecha) durante la conferencia de prensa de "Eterno". (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC) / ANTHONY NINO