El miembro del grupo de k-pop BTS, Min Yoon Gi, conocido en el mundo artístico como Suga, se ha recuperado por completo tras contraer el COVID-19, informó hoy su discográfica, Big Hit Entertainment.

Como se recuerda, el pasado 24 de diciembre de 2021, el artista de 28 años había dado positivo a Covid-19 tras retornar el día anterior de Los Ángeles (EE.UU.), donde el grupo ofreció cuatro conciertos a final de noviembre.

Big Hit confirmó esta mañana en un comunicado publicado en la red social Weverse, que el integrante de Bangtan ya se encuentra recuperado.

“Suga se ha recuperado completamente de la covid-19 y su cuarentena terminó hoy al mediodía”, indicó.

Asimismo, para alegría de ARMY, la compañía informó que Suga no presentó ningún síntoma del COVID-19. “Suga no mostró ningún síntoma en particular durante su cuarentena”, añade el comunicado de Big Hit.

Ahora, el fandom solo espera la pronta recuperación de RM y Jin, los otros dos miembros de la banda de kpop, que dieron positivo por covid-19 un día después que Suga.

Comunicado de BIGHIT Music en Weverse

Comunicado oficial emitido por la compañía BIGHIT en la aplicación de Weverse acerca del estado de salud de SUGA. / Foto: Weverse

Comunicado de BIGHIT Music en español:

Hola, esto es BIGHIT Music.

Nos gustaría informarle que el miembro de BTS SUGA se ha recuperado por completo de COVID-19 y su cuarentena ha concluido a partir de hoy al mediodía, 3 de enero.

SUGA, que había estado recibiendo tratamiento desde su casa durante los últimos diez días desde el viernes 24 de diciembre, ahora puede regresar a sus actividades diarias.

SUGA no mostró ningún síntoma particular durante su cuarentena y actualmente se está recuperando mientras descansa en casa.

Nos gustaría agradecer a todos los fanáticos que han mostrado preocupación por la salud del artista, así como a aquellos en el campo de la medicina que están haciendo todo lo posible para superar el COVID-19.

Continuaremos colocando la salud de los artistas como nuestra máxima prioridad y seguiremos atentamente las pautas de atención médica.

Gracias.

