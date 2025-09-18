La película animada “Ángelo en el bosque mágico” llega a los cines peruanos el próximo jueves 16 de octubre, tras su exitosa participación en prestigiosos festivales internacionales como Cannes y Annecy.

Basada en el cómic ganador del Pépite d’or en el Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, la cinta es una coproducción franco-luxemburguesa dirigida por Vincent Paronnaud (Persépolis) y Alexis Ducord (Zombillénium), quienes han creado una obra que combina un despliegue visual único con una historia entrañable para toda la familia.

La trama sigue a Ángelo, un niño de 10 años apasionado por la exploración, que durante un viaje familiar es olvidado en una parada en medio de la carretera. Decidido a reencontrarse con sus padres y su abuela enferma, se interna en un bosque misterioso habitado por criaturas fascinantes, desde una nube temperamental hasta un gigantesco monstruo de pasto. Allí, deberá unir fuerzas con nuevos amigos para enfrentarse a Ultra, un villano que amenaza con secar los manantiales de vida.

“Ángelo en el bosque mágico”, película aclamada en Cannes y Annecy, llega a los cines. (Foto: Captura de video)

Con una combinación de animación 3D y escenas 2D dibujadas a mano, la película ha recibido elogios por su creatividad visual y su capacidad de emocionar sin perder el humor. Críticos como Common Sense Media destacan su mezcla de fantasía y sentimientos genuinos, mientras que en Letterboxd los espectadores celebran su energía, personajes carismáticos y la frescura de su propuesta.

“No tenemos miedo de los clichés si sirven para la historia”, afirma Vincent Paronnaud, resaltando el espíritu libre y juguetón con el que él y Ducord abordaron la producción.

“Ángelo en el bosque mágico” llegará a los cines el próximo 16 de octubre y apunta a ser una de las cintas animadas favoritas de la gran pantalla.