Ana de Armas es Marilyn Monroe en el primer avance de “Blonde”, una versión ficcionalizada de la vida de la diva de Hollywood dirigida por Andrew Dominik (“Killing Them Softly”) y basada en la novela del mismo nombre de Joyce Carol Oates.

El avance de un minuto de duración nos da una muestra de lo que podremos esperar cuando la cinta llegue al servicio de streaming el próximo 23 de septiembre: una combinación de escenas en blanco y negro así como a color acompañadas de una evocadora versión de la canción “Diamonds Are a Girls’s Best Friend” - una de las canciones más famosas de Monroe - que muestran el contraste entre la atormentada vida personal de la estrella y su glamorosa apariencia externa.

Por lo que se sabe de la trama de la película, esta seguirá la vida de Marilyn Monroe desde su difícil infancia cuando su nombre era Norma Jeane hasta su ascenso a la fama, aderezando la historia con los famosos y polémicos romances que caracterizaron a la actriz.

La película destaca por su calificación de NC-17 (solo para adultos) por la Motion Picture Association en los Estados Unidos, una restricción que suelen evitar los proyectos de Netflix al buscar maximizar sus audiencias. Al respecto, el director Andrew Dominik pidió no prestar atención a este ‘rating’: “Parece que me meto en estas situaciones en las que la gente me considera provocador, pero nunca es lo que intento hacer”, explicó a The Hollywood Reporter. “Sólo trato de decirlo lo más claramente posible. Mi ambición es hacer que se enamoren de Marilyn”.

Además de Ana de Armas, la cinta cuenta con la actuación de Adrien Brody, Bobby Cannavale, Evan Williams, Julianne Nicholson, Xavier Samuel, Scoot McNairy, Garret Dillahunt y Lucy Devito.