“Uyariy”: retiro de cartelera, reclamos ciudadanos y silencio de Cineplanet

El estreno de Uyariy, el más reciente documental del cineasta Javier Corcuera, estuvo marcado por una decisión inesperada: su retiro de la cartelera de Cineplanet el mismo día en que debía llegar a salas a nivel nacional. Aunque la cadena había anunciado funciones en Lima y en diversas ciudades del sur del país, finalmente solo mantuvo un único horario en Juliaca, programado para las 2:50 p. m. del jueves 8 de enero, sin ofrecer explicaciones públicas sobre el cambio.

La medida generó una rápida reacción del equipo realizador y de organizaciones vinculadas a los hechos que recoge la película, que cuestionaron lo que consideraron un trato arbitrario y restrictivo hacia el documental. A ello se sumó el malestar de un sector del público que esperaba ver la cinta en la capital y en otras regiones, y que encontró, horas antes del estreno, que los horarios previamente anunciados habían desaparecido de la cartelera digital de la cadena.

Las redes sociales se convirtieron en el principal espacio de reclamo. En publicaciones recientes de Cineplanet, cientos de usuarios exigieron la reposición de funciones y denunciaron una presunta exclusión del filme, así como la ampliación a salas comerciales de Lima.

Hasta el cierre de esta edición, Cineplanet no ha emitido ningún comunicado oficial explicando las razones detrás del retiro del documental de su programación inicial. La falta de una respuesta institucional ha reforzado las críticas y ha vuelto a poner en discusión el rol de las cadenas exhibidoras frente a contenidos documentales de alta relevancia social.

Reacción generalizada

Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la limitada disponibilidad de funciones, tanto por ciudad como por horario. En un inicio, “Uyariy” solo contó con una función vespertina en Juliaca el día de su estreno, lo que fue interpretado por el público como una barrera para el acceso a la película. Este escenario motivó reclamos dirigidos directamente a la empresa a través de redes sociales.

El viernes 9 de enero, la situación cambió de manera parcial. Cineplanet abrió nuevas funciones en Puno, Cusco y Juliaca, ampliando salas y horarios en estas ciudades del sur del país. La decisión fue leída como una respuesta a la presión ciudadana, aunque no resolvió el principal reclamo: la ausencia del documental en las salas de la cadena en Lima.

En la capital, “Uyariy” continúa fuera del circuito de Cineplanet, pese a que inicialmente había sido programado en algunas de sus sedes. La película tampoco fue reincorporada en otras ciudades donde había sido anunciada antes de su retiro, como Arequipa, lo que mantiene abierto el cuestionamiento sobre los criterios aplicados para su exhibición.

Mientras tanto, otras cadenas sí proyectan el documental en Lima y regiones. Cinemark, UVK y Cinépolis mantienen funciones en distintos horarios en salas de la capital y en ciudades como Arequipa -donde llenó la primera función-, permitiendo que el público acceda a la película fuera del circuito de Cineplanet.

