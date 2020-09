No hay protocolo para enviar por correo los premios del Festival de Cine de Lima PUCP. Este año, no hubo trofeos físicos, así que nadie tuvo que desinfectarlos como obliga la coyuntura. “Nuestro deseo era enviar el premio en una hoja A4, para que el ganador pueda recortarlo para pegar y armar. Era muy complicado” sonríe resignado su director, Marco Mühletaler. De hecho, comenta que otros festivales virtuales han hecho cosas aún más raras. Por ejemplo, pedir a sus ganadores que agradezcan el premio cogiendo cualquier objeto a la mano.

Lo que sí hay en el equipo del festival limeño es satisfacción por haber conseguido notables resultados. El primero de ellos tiene que ver con la conectividad, que era la mayor preocupación de los organizadores días antes de la inauguración. Sin embargo, tras un obsesivo seguimiento al equipo de soporte técnico, las incidencias reportadas no superan el 2% del total de personas que adquirieron una entrada para ver una película en su plataforma ‘on line’. “Naturalmente, hubo consultas y dudas, hubo gente para la que se le hizo difícil comprar una entrada o ver la película. Pero honestamente, casi no hubo problemas que no hayamos podido solucionar”, afirma satisfecho Mühletaler. Curiosamente, el problema técnico más grave ocurrió en la clausura el festival, cuando después de 18 conversatorios impecables, se cayó la señal y se tuvo que soltar la información de los premiados en las redes. Queda para la anécdota.

Jesús Luque fue elegido por el jurado Mejor Actor por el filme “Manco Cápac” (Perú). Foto: Festival de Cine de Lima PUCP.

Una plataforma virtual hace más fácil hacer un balance con cifras. ¿Cuantas personas vieron las películas del festival?

Se vendieron 9777 entradas, y calculamos que cada asistente compró 1.3 entradas, lo que nos da un número grueso de 12 mil espectadores al festival. Sin embargo, como no sabemos cuánta gente en casa ha visto las películas, hicimos un sondeo entre 300 usuarios. Con ello, pudimos calcular un factor es 2.5, es decir, que por cada ticket vendido hubo 2.5 personas viendo la película.

¿Cómo comparas estas cifras con las ediciones presenciales?

El público que manejamos normalmente es de 50 mil personas. Hablamos entonces de un quinto de espectadores en esta edición. Pero recuerda que este año se exhibieron 30 películas, y no las 160 del festival del año pasado. Lo que ha sido impresionante ha sido la participación en los encuentros. El alcance que hemos tenido ha sido de 175 mil personas, de acuerdo al equipo que ve nuestras redes. Eso es mucha gente. Que un diálogo entre cineastas, un martes a las 11 de la mañana, haya tenido 1700 vistas resultaba impensable.

El Premio a la Mejor película del festival lo obtuvo “La fiebre” (Brasil) de Maya Da Rin. Foto: Festival de Cine de Lima PUCP

Cuando en el festival presencial podría convocar 50 personas…

Así es, de 50 a 100. O una clase maestra que alcanza las 200. En años anteriores pudimos transmitirlas por ‘streaming’, pero sin tener el mismo impacto. Antes verlo de esa forma era un premio consuelo, ahora ha sido la única manera. En sus próximas ediciones, el festival deberá considerar de todas maneras mantener esta plataforma para tener una oferta de cine y de conferencias para quien no vive en Lima o quien no puede ir a las salas. Para mí ha sido alucinante ver la demanda de las películas del festival en Juliaca y Puno (donde el filme “Manco Cápac” tuvo enorme acogida”), en Chachapoyas, Arequipa, Trujillo o Cusco, que hemos podido seguir casi en tiempo real. No me imagino el festival del próximo año sin incorporar la virtualidad.

Premio del público a la Mejor película: “El agente topo” (Chile). Foto: Festival de Cine de Lima PUCP

Más allá de ver las cifras en una pantalla, supongo que resulta difícil tantear un “ambiente” de festival.

Efectivamente. ¿Cómo conectarnos a aquello que estábamos acostumbrados a vivir con euforia y adrenalina? Me quedo con algo que nos dijeron todos los invitados y el público en redes: “gracias por no haber parado”. Y no se trata solo del festival. Frente a la incertidumbre que vivimos, que un evento que se realiza a lo largo de 24 años decida seguir adelante, permite sentirse a las personas más tranquilas y estables. Una forma de encontrarnos aunque sea de esta manera.

¿Siendo más pequeña la oferta del festival, que tendencias viste en las películas en cartelera?

A nivel de contenido, algo que salta a la vista este año fue la cantidad de óperas primas. No fue algo adrede, pasó naturalmente. Eso le permitió al público descubrir directores que no conocía. También es destacable la cantidad de películas peruanas. De las 28 películas en competencia, 7 eran peruanas, y esa es la proporción más grande que hemos llegado a tener en la competencia del festival. ¡Las primeras películas que se agotaron fueron las peruanas! Fue el caso de “La restauración” y “Manco Cápac”, que volaron al toque. “Samichay” después. A “Círculo de tiza” le faltó 20 entradas para agotarse. En general, las películas peruanas tuvieron mucho interés. Por otro lado, en la sección Encuentros, es la primera vez que el 95% de los creadores formaron parte de las charlas. Y el tema de la incertidumbre apareció transversalmente en todas. Todos estamos viviendo una situación muy complicada, los cineastas no saben hacia dónde va el cine, pero todos han estados dispuestos a conversar.

Premio del jurado de la crítica internacional a la Mejor película de ficción: “Las mil y una” (Argentina) Foto: Festival de Cine de Lima PUCP

Aún no comenzaba el festival y apareció la denuncia por acoso sexual a Alexander Payne, uno de los miembros del jurado de ficción. ¿Qué pensaste entonces?

Cuando colgamos el teléfono después de conversar con él y nos reunimos con el equipo, nos sentimos sumamente tristes. Fue una decisión muy dura de tomar. Nos dio mucha pena arrancar con una pérdida de alguien tan generoso con el festival. El mismo nos dijo que los cineastas este año estaban muy golpeados como para que el foco de atención se vaya de sus películas a un tema extracinematográfico. Él tiene que afrontar ahora la situación, y ver qué respuesta dará.

Alexander Payne no fue jurado en el Festival de Cine de Lima tras acusaciones de acoso sexual en su país. (Foto: AFP/Andrea Guillenea)

¿Pedirle que se retire del jurado era la única opción?

Lo primero que hablamos con él fue que no íbamos a tomar partido por nadie. No creo que sea mi rol. Salió de él decirnos que no tenía problema en dar un paso al costado. Lo considero una respuesta madura, respetuosa y responsable, tengo que decirlo. Nos dijo que era una situación muy dura para él, que llevaba muchas horas intentando responder a toda una avalancha de cosas, y que iba a responder a esa situación, que las cosas no son como se han planteado. Yo le dije que no tenía que decirme nada a mí. No soy juez, ni fiscal, ni abogado. Tomamos la decisión de esa manera para tranquilidad de todos.

¿Qué crees que podría mejorarse en la plataforma virtual para futuras ediciones del festival?

Tenemos que arreglar cuestiones tecnológicas para hacerla aún más amigable, ajustarla más a las necesidades de un festival. Sé que la gente ha tenido que comprar sus entradas una por una, y pido disculpas por ello. No teníamos la tecnología para que se pudiera elegir varias de una vez. Es algo que podemos implementar para hacer todo mucho más sencillo. Otro aspecto que me gustaría fortalecer son los espacios de encuentro, como sucede en los pasillos del centro cultural, que para mí es lo más rico del festival. Allí es donde se vive. Pensábamos hacer pasillos virtuales para recrear esa sensación, pero no lo logramos. Es un tema pendiente.

Premio a la Mejor dirección: Theo Court por “Blanco en blanco” (Chile) Foto: Festival de Cine de Lima PUCP

Este año no habrá el ciclo “lo que te perdiste del festival”…

De hecho, una de las promesas que le hicimos a todos los participantes, fue que ni bien se abra la sala del Centro Cultural, podamos tener una función presencial, aunque estamos sujetos a que los exhibidores nos den las películas, por supuesto. Vamos a intentarlo de todas maneras, con todos los protocolos necesarios.

Última pregunta, ya no ligada al festival de Lima sino al Festival de Cine de Berlín: ¿qué opinas de la decisión de la organización de la Berlinale de no distinguir géneros para la siguiente entrega de su premio a mejor interpretación?

Me parece interesante la idea, no me disgusta. Pero no estaría de acuerdo si se restringen los premios, que solo se diera un premio entre actores y actrices. Allí estaríamos perdiendo. Tendrían que haber dos o más. De hecho, el año pasado, en la premiación del festival, decidimos anunciar los dos premios a la vez, dándoles a ambos el mismo espacio. Vamos a ver qué pasa, tengo mucha expectativa por ver cómo sale eso.





