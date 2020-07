Hace casi una década que “Inception” (2010) se estrenó en las salas de cine, recibiendo una aceptación poca veces vista para una cinta de ciencia ficción. No por nada la película se hizo ganadora de hasta cuatro Premios Oscar por su trabajo en postproducción y logró recaudar alrededor de 830 millones de dólares. La película dirigida por Christopher Nolan tuvo como estrella principal a Leonardo DiCaprio y fue uno de sus principales impulsos en su carrera.

“Inception” cuenta la vida de Dominick Cobb, un ladrón con una extraña habilidad para entrar a los sueños de la gente y robarles los secretos de sus subconscientes; hasta que él y su equipo son contratados para implantar una idea y nada resulta cómo lo planean. Tras 10 largos años del estreno de esta historia, te contamos algunos detalles curiosos que probablemente pasaste por alto en su momento.

Canción “Non, je ne regrette rien”

“No, no me arrepiento de nada” (en español) es un tema de Edith Piaf los arrepentimientos y la resistencia a dejar ir al pasado; coincidentemente con la incapacidad del protagonista de dejar ir a su difunta esposa. La importancia de esta canción en la película es tanta que Christopher Nolan hizo la duración de la misma similar a la de la canción. “Inception” dura 2 horas y 28 minutos mientras que “Non je ne regrette rien” dura 2 minutos y 28 segundos.

Nombres de protagonistas

Considerando que los protagonistas de la cinta eran ladrones de sueños, este dato resulta interesante. La unión de las iniciales de cada uno de ellos revela una frase llamativa. Así que, cuando las juntamos, se forma la oración “Dreams Pay” (Dom, Robert, Eames, Arthur, Mal, Saito, Peter, Ariadne y Yusuf); que quiere decir “los sueños pagan”.

Tótem de Arthur

Tal y como son presentados en “Inception”, los tótems son objetos que ayudan a diferenciar los sueños de la realidad. Durante la película, el tótem de Arthur resultó ser un dado con los números 5 y 6; los cuales, curiosamente, coinciden con los niveles del ascensor.

Placas de los autos

Otra de las formas de notar cuándo la cinta presentaba un sueño o la realidad era a través de las placas de los autos. Sí, aunque muchos no lo notaran, estas tenían un singular detalle que las hacía distinguir un sueño de la realidad. En el primer nivel del sueño de Fischer, todos los autos de la ciudad tienen una matrícula que lee “Estado Alternativo”.

El laberinto del minotauro

En la cinta, el personaje de Ariadne consiguió el empleo luego de resolver un difícil laberinto propuesto por Dominick Cobb e idéntico al del Rey Minos. Por ello, el nombre de Ariadne no sería una simple coincidencia, pues, en la mitología griega, Ariadne es la hija del Rey Minos.