“Joker”, la nueva película de DC Comics y Warner Bros. sobre la adaptación de uno de los villanos más famosos de todos los tiempos en los cómics, se ha posicionado como uno de los mejores films del año por la crítica internacional gracias a su trama oscura, diferente y realista.

Y es que, a diferencia de otras adaptaciones a la pantalla grande del Joker, la película de Todd Phillips ha destacado por contar una historia de orígenes independiente a todo lo que ya se sabe sobre el villano en las historietas de DC Comics.

Pero por encima de todo, Joaquín Phoenix se ha llevado todo el crédito por interpretar los diferentes problemas mentales que acosan a Arthur Fleck en la película, confundiendo a toda la audiencia sobre lo que realmente pasó en la pantalla grande con este personaje.

Entre todas las dudas, una parece haber sido respondida por los mismos participantes de la película, una que incluye a Sophie Dumond, la supuesta pareja de Arthur Fleck. ¿Qué pasó con ella al final de la película? Atención, más adelante habrán spoilers sobre lo que sucedió en la cinta.

¿ARTHUR FLECK MATÓ A SOPHIE DUMOND?

Todd Phillips, Joaquín Phoenix y Zazie Beetz en el set de grabación (Foto: Warner Bros.)

Luego de todo lo que vivió Arthur Fleck, en los momentos finales de la película se "desata" la bestia que vivía dentro de él y comienza a asesinar a las personas a su alrededor, ya que estaba cansado de que la sociedad lo margine por ser un enfermo mental.

Junto a esto también se revela que Sophie Dumond, su vecina madre soltera que había sido la única amable con él durante la película, en realidad nunca había hablado con él y todo lo que sucedió con ella en el pasado fue producto de la imaginación de Arthur Fleck.

Aquí la audiencia fue dejada con una situación no tan clara. ¿Qué sucedió con ella? ¿Acaso Arthur Fleck la asesinó sin dudarlo junto a su hija? Lawrence Thur, uno de los camarógrafos, respondió estas incógnitas en una entrevista con /Film, revelando la verdad sobre el destino de Sophie en la película:

"Queríamos que la interpretación de lo que fue real vs. lo que no también forme parte de la experiencia del espectador. Por ejemplo, su relación con Sophie es una fantasía para él y algunas personas me han preguntado: ‘¿la mataron?’. (El director Todd Phillips) deja en claro que no la mataron.

Arthur está matando a personas que lo han perjudicado de cierta manera," explica el camarógrafo, "y Sophie nunca lo perjudicó. En términos de lo que hicimos visualmente para jugar con lo real y no real, hay devoluciones de llamada y escenas que se reflejan entre sí. Dejamos pistas usando imágenes o la forma en que cubrimos escenas de manera similar entre las mismas. Fuera de eso, me gusta que la gente pueda conversar y llegar a sus propias conclusiones".

En definitiva, esta respuesta dejará a muchos seguidores de la película más tranquilos ahora que saben que Sophie sobrevivió a la inesperada visita de Arthur Fleck a su casa, aunque si no hubiera mantenido la calma pudo haber terminado de otra forma.

El mismo Todd Phillips ha comentado en diversas entrevistas que prefiere que las personas elaboren sus propias teorías sobre lo que sucedió en la película y lo que no, generando más conversación sobre el “Joker” y dejando un legado para el futuro de las películas de superhéroes y villanos de los cómics.