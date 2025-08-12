El filme ‘Magalhães’, del director filipino Lav Diaz e interpretado por Gael García Bernal, será proyectado en la 50 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que se celebra del 4 al 14 de septiembre.
El drama histórico, una coproducción entre Portugal, España, Francia, Filipinas y Taiwán, y que narra los viajes del explorador portugués Fernando de Magallanes, ha sido incluido en el programa Wavelengths, que este año cumple su 25 aniversario.
LEE: “Happy Gilmore 2″: las hijas reales de Adam Sandler que aparecen en la película
Wavelengths también incluye este año otras dos coproducciones con participación española: ‘As Estações’, de Maureen Fazendeiro, y ’09/05/1982′, de Jorge Caballero y Camilo Restrepo.
El programa se completa con, entre otras, las películas ‘Cobre’, de Nicolás Pereda; ‘Levers’, de Rhayne Vermette, y ‘With Hasan in Gaza’, de Kamal Aljafari.
La 50 edición de TIFF se abrirá el próximo 4 de septiembre con el estreno mundial del documental ‘John Candy: I Like Me’ sobre la vida del legendario cómico canadiense John Candy, fallecido en 1994 a los 43 años cuando rodaba una película en México.
MÁS INFORMACIÓN: Soundtrack de “Las guerreras del K-Pop”: esta es la lista de canciones de la película de Netflix
TIFF anunció en junio que ‘El cautivo’, el último filme de Alejandro Amenábar y en el que narra las penurias del escritor Miguel de Cervantes, interpretado por Julio Peña, tras ser capturado en 1575 en el Mediterráneo y permanecer cautivo durante casi cinco años en Argel, tendrá su estreno mundial en Toronto.
Con información de EFE
TE PUEDE INTERESAR
- “Fast X”: ¿cuál es el orden cronológico para ver la saga completa de “Rápidos y furiosos”?
- “Happy Gilmore 2″: De Post Malone a Bad Bunny, todos los cameos de la secuela
- Festival de Cine de Lima inaugura su 29.° edición con un llamado a la libertad de creación
- Festival de Cine de Lima 2025: Conoce a todas las películas peruanas en competencia
- Idris Elba estrenará “Dust of Dreams” en la 50 edición del festival de Toronto
Contenido sugerido
Contenido GEC