Matthew McConaughey regresa al cine con un drama sobre “el peor incendio” de California

Matthew McConaughey regresa a la actuación tras seis años de ausencia en ‘The Lost Bus’, una película sobre el peor incendio en la historia de California, en la que debuta junto a su madre y su hijo, y que, según contaron a EFE tanto él como sus compañeras de reparto América Ferrera y Jamie Lee Curtis, fue tan dura de filmar como de volver a ver tras los recientes fuegos en Los Ángeles.

“Kevin era un hombre que nunca terminaba lo que empezaba. Sus matrimonios quedaban a medias, sus trabajos quedaban a medias, como padre y como hijo también fallaba” , explicó McConaughey sobre el personaje real al que da vida, Kevin McKay, un conductor de autobuses escolares que salvó la vida de 22 niños de una escuela primaria.

“A veces piensas que ya no hay nada más que hacer. Pero si eres afortunado y haces algo al respecto, puedes tener una segunda oportunidad”, agregó durante una entrevista virtual tras explicar que la complejidad de la situación fue una de las razones que lo llevaron a regresar a la pantalla grande.

America Ferrera como Mary Ludwig y Matthew McConaughey como Kevin McKay, durante una escena de la película 'The Lost Bus'

‘The Lost Bus’, que se estrena en cines el 19 de septiembre y llegará a Apple TV+ el 3 de octubre, revive la historia real de McKay y la maestra Mary Ludwig, quienes evacuaron a los niños en el autobús durante el llamado ‘Camp Fire’, el peor incendio en la historia de California, con un saldo récord de 85 fallecidos.

La película, basada en el libro ‘Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire’, de Lizzie Johnson, se enfoca en cómo el autobús que conducía McKay, lleno de niños, encuentra todo tipo de obstáculos para escapar de las llamas.

“Yo crecí en un sitio así, entiendo lo devastadora que puede ser una tragedia de esa magnitud”, lamentó el artista. La experiencia cobró un significado mayor cuando su hijo mayor, Levi, de 17 años, y su madre Kay fueron incorporados al reparto.

“Mi familia está en esta película gracias a Paul”, dijo McConaughey en referencia al director Paul Greengrass, quien permitió que Levi se presentara a la audición sin que nadie supiera su apellido real.

América Ferrera le da vida a Ludwig, la maestra que también va en el autobús cuidando a los niños. “Ella asumió el papel de maestra para mantenerlos a salvo físicamente, pero también intentó protegerlos emocionalmente y mitigar el trauma de esas horas”, detalló la actriz.

El rodaje se realizó en 2024 en el pueblo de Ruidoso, en Nuevo México. Las escenas entre los actores y los niños en el autobús fueron filmadas en secuencias completas de más de una hora, un proceso “agotador e intenso”.

