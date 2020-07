El cine empieza a ver sus primeros intentos de reactivación, luego de la pandemia del coronavirus. En Reino Unido, por ejemplo, se retomarán algunos rodajes pendientes como “Misión Imposible” y “Jurassic World: Dominion”. En el primer caso, Tom Cruise fue habilitado para ingresar al país y continuar con las grabaciones de la séptima entrega de la saga, luego que Reino Unido prohibiera los vuelos provenientes de Estados Unidos.

Este reinicio de actividades forma parte de la reactivación de la industria del cine en el país británico; el cual ya se encuentra preparando los protocolos correspondientes para asegurar el cuidado sanitario durante los rodajes, así como también en el equipo actoral y de producción. Estos implicarían la reducción del personal al más mínimo esencial, de modo que se espera que un producto audiovisual diferente a años anteriores.

Sobre la posibilidad de filmar una película bajo los protocolos de seguridad frente al COVID-19, el primer asistente de director Tommy Gormley aseguró a la BBC que, efectivamente, el resultado será distinto. “Algunas cosas son muy retadoras como las escenas con dobles, las tomas multitudinarias, etc., pero no podemos hacer una cinta de Misión Imposible y no tener escenas de pelea en ellas”, afirmó.

Sin embargo, ya todo parece estar listo para las grabaciones de “Misión Imposible 7”. Según el portal The Sun, Tom Cruise ya estaría en Reino Unido a la espera de los planes y la organización para volver a protagonizar una entrega más de la saga.

“Jurassic World: Dominion”, por su parte, sería la primera película en retomar su rodaje esta semana. De acuerdo a Deadline, los gastos de producción tendrían un aumento de 5 millones de dólares por conceptos de seguridad sanitaria, ya que deberán incluir médicos en el set, una unidad de aislamiento y 150 estaciones de lavado y desinfección de manos.

Otras cintas que se encuentran a la espera de reiniciar sus actividades de grabación son “The Batman”, “Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos 3” y el live-action de “La Sirenita”.