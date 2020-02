En una difícil contienda, “Toy Story 4” de Pixar se impuso como la ganadora de la categoría Mejor película animada en la gala de los Oscar 2020.

La cinta dirigida por Josh Cooley tuvo una dura competencia por parte de “Klaus” del exanimador de Disney Sergio Pablos, ganador del Bafta y “Missing Link” del prestigioso estudio Laika, ganador del Golden Globe.

► Oscar 2020: Billie Eilish, Antonio Banderas y más estrellas hicieron gala de sus mejores atuendos en la alfombra roja

La película también se sobrepuso de dos fuertes rivales como lo fueron “I Lost My Body” de Jérémy Clapin y “How To Train Your Dragon 3” de Dreamworks, el principal rival de Pixar en la industria.

“Toy Story 4” da un emotivo final a la saga que comenzó en 1995 y que lanzó a Pixar al gigante de la animación que es hoy en día. La película también marcó hitos al ser la primera cinta hecha completamente con gráficos de computadora.

Aunque “Toy Story 4” era la favorita, su victoria estaba lejos de segura. Esta categoría ya nos había dado una sorpresa este año cuando dejó fuera de la lista de los nominados a “Frozen 2”, la esperada secuela de la ganadora del Oscar 2014 y la película animada más taquillera de todos los tiempos.

Este es el segundo Oscar de la franquicia -tercero si se cuenta el Oscar honorario que “Toy Story” recibió en 1995- luego de que “Toy Story 3” triunfara en los premios de la Academia en 2010.

Video recomendado

Oscar 2020: Famosos peruanos revelan sus favoritos para la premiación

Te puede interesar