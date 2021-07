Luego de retrasar su estreno por la pandemia, “The Last Duel” por fin da a conocer su nuevo trailer protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck. La cinta es una de las más esperadas en la industria cinematográfica y está inspirada en el libro de no ficción del autor Eric Jager, “The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France”. Su llegada a los cines será el 15 de octubre.

La historia gira en torno a dos hidalgos normandos que se enfrentan debido a que uno de ellos acusa al otro de haber violado a su mujer, sin embargo, nadie le cree, por lo que le pide ayuda al rey. En efecto, el rey Charles Vi opta por que ambos se enfrenten a un duelo mortal, el último duelo legal en Francia.

La dirección está bajo el mando del destacado Ridley Scott, quien ya ha tenido experiencias similares en el género como su trabajo en la película “Gladiador”.

Por otro lado, el guion estuvo a cargo de la nominada al Oscar, Nicole Holofcener, quien también ha recibido ayuda de los propios actores en el proceso de armar la historia. Vale resalta que, Affleck y Damon por primera vez en muchos años, se juntaron para escribir el guion. Su último trabajo como guionistas juntos fue en la cinta “El indomable Will Hunting” (1997).

