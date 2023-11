El cine promete una cosa con sus tráilers, pero la película, para calar de verdad en el espectador, tiene que dar algo más. Lo llaman el mensaje subyacente, la verdadera trama incluso. Ocurre en las películas de estudio o las independientes, en los blockbusters o las cintas de autor, en los dramas o cintas de acción. Hay películas que pretenden ofrecer ese factor extra, pero que no llegan a eso. Para muestra está la reciente “The Marvels” (Nia Da Costa, 2023).

“The Marvels” La trama (con SPOILERS) La película sigue a las heroínas Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Kamala Khan (Iman Vellani), cuyos poderes pasan por un “desperfecto técnico” que las lleva a unir fuerzas para vencer a la villana kree Dar-Benn (Zawe Ashton), quien utiliza uno de los Brazaletes Cuánticos para conseguir recursos para su pueblo (el otro brazalete lo tiene Kamala). A lo largo de la historia se revela que Carol perjudicó a los kree al acabar con la Inteligencia Suprema, por lo que la nueva villana, en cierto modo, fue creada por la heroína. Dar-Benn usa mal los brazaletes y abre una brecha en el espacio-tiempo, por lo que Rambeau se sacrifica para cerrarla. Al final de la cinta se revela que ella está en otro universo, el de la saga de películas X-Men. Mientras tanto, Kamala empieza a crear su propio equipo de héroes.

¿Para qué se hizo esta película?

La película existe con dos motivos en particular: juntar a tres heroínas mujeres de este universo cinematográfico y sentar las bases para la continuación de la saga. En lo primero consigue juntarlas, pero el resultado no parece justificar la existencia de la cinta. Kamala descubre que su heroína favorita, Danvers, es una persona normal. Rambeau retoma su relación con Danvers, a quien ama como una tía. En general, las tres se llevan bien sin muchas trabas. Entre ellas no hay conflicto inicial, no existe ese algo que las convierta en un verdadero equipo. Solo son personajes unidos por lo que representan con sus poderes y nada más. En lo segundo, la película, salvo la escena postcréditos, tampoco sirve como puerta a lo que viene. Los adelantos son un mero trámite y no tienen conexión con el corazón de la cinta.

Mientras “Capitana Marvel” (2019) contó una historia sobre el colonialismo, con un enfoque en que los “villanos” a veces cambian dependiendo de quién cuente la historia, la secuela falla en alcanzar un discurso coherente y que se sostenga por sí mismo. El único momento donde “The Marvels” pretende profundizar en uno de sus personajes, en este caso Danvers, es cuando se revela el daño que ella causó al intentar detener la Guerra Kree-Skrull. Danvers asumió su responsabilidad por el error, pero las consecuencias no han sido planteadas con solidez, resolviéndose con la ella usando sus poderes para resarcir a sus viejos enemigos. Tras ello, se va volando.

En lo demás la cinta es vacía, como ya pasó hace meses con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (2023), con escenas de acción que solo existen para rellenar minutos, sin peso dramático. De estas escenas solo una tiene gracia, la de los flerken/gatos en la estación espacial. La cinta también tiene momentos que no aportan nada al desarrollo de la trama o personajes, como la secuencia en el planeta Aladna, que no destaca ni por el baile, la música o el actor invitado Park Seo-Joon como el príncipe Yan. Toda esa secuencia es un pie de página para otro pie de página.

En otro momento se busca crear trauma en Kamala cuando Danvers abandona a unas personas que no puede salvar, pero la adolescente parece olvidar el asunto sin mayores complicaciones. Sobre esto, una cosa es que Marvel haga comedias, otra distinta que rehúya al drama; antes ha balanceado ambos registros sin desentonar, pero este no es el caso.

Los fallos de la película se hacen más evidentes con el reciente final de la serie “Loki”, que está en las antípodas de la calidad, pero sobre todo que tiene propósito. “The Marvels” no solo no tiene nada que contar, tampoco sabe qué clase de película ser. No basta con reunir a tres personajes, sino que de esta confluencia surja algo más. En ese sentido, la película es terreno muerto, donde no prospera ni la maleza.

Iman Vellani y Teyonah Parris en "The Marvels" (Foto: Marvel Studios)