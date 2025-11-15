Coleccionables El Comercio anunció oficialmente su participación en el Geek Festival 2025, uno de los eventos más esperados por los seguidores del entretenimiento, la cultura pop y el coleccionismo en el país. La marca contará con un stand especial en el que presentará algunas de sus líneas más destacadas, además de novedades preparadas especialmente para los asistentes.

Durante los tres días de feria, el público tendrá acceso a ediciones limitadas, colecciones completas y piezas icónicas que forman parte del universo de coleccionables asociados a El Comercio. El stand ofrecerá también activaciones, dinámicas y sesiones de fotografía con piezas emblemáticas, buscando brindar una experiencia inmersiva para quienes viven con pasión el mundo del coleccionismo. “Para nosotros es una oportunidad única para conectar con nuestros lectores y con una comunidad que valora la historia, el detalle y la calidad de cada pieza”, señaló el equipo de Coleccionables El Comercio. “Buscamos acercar nuestras colecciones a nuevas generaciones y seguir impulsando la pasión por conservar y descubrir”.

Asimismo, los visitantes podrán conocer información sobre próximas colecciones, preventas y colaboraciones temáticas, además de acceder a promociones exclusivas disponibles solo durante el festival. El Geek Festival 2025, que se realizará en Lima, reunirá a miles de fanáticos del cine, series, anime, cómics, videojuegos y otros hobbies afines. La participación de Coleccionables El Comercio reafirma su compromiso con la comunidad geek y con el impulso de experiencias que celebran la creatividad y la cultura popular.