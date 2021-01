La falta de tiempo no debería ser una excusa, hay rutinas de cinco minutos, especiales para los que reclaman días de 25 horas. Tampoco el idioma. Muchas de las mejores páginas web, canales con tutoriales y aplicaciones están en inglés, pero cuando se trata moverse, las imágenes no necesitan traducción. Las instrucciones son muy fáciles de seguir. Y, si tiene reparos porque hacer deporte no es lo suyo, descuide hay ejercicios con diferentes grados de dificultad. ¡Anímese a entrenar en casa!

Yoga para niños

Aunque practicar posturas y movimientos de esta ancestral disciplina puede parecer un desafío cuando se trata del público infantil, no lo es si visita el canal de YouTube de Cosmic Kids Yoga, un espacio donde los niñas y niños pueden aprender asanas de manera lúdica y divertida. Hay sesiones de entre cinco y 30 minutos, con temáticas que atrapan a los menores del hogar, desde Pokemon hasta Frozen, pasando por Baby Shark, Trolls o El hombre araña. Los ejercicios están inspirados en movimientos que los personajes de estas series o películas realizan. Así, por ejemplo, la instructora, con una escenografía del Callejón Diagon de Harry Potter, explica la pose del mago, del motociclista (como Hagrid) o de los duendes del banco de Gringotts. Super recomendado. La versión original de Cosmic Kids está en inglés, pero si añade “español” a la búsqueda, se desplegarán los videos en nuestro idioma.

El cuartel del Chino Sung

“Entrena cuando quieras y donde quieras”, es el lema de este espacio liderado por el ‘Chino Sung’, creador del programa de entrenamiento Global Training System que tiene como objetivo formar un cuerpo atlético y funcional. Esto significa, un cuerpo que pueda correr, saltar, desarrollar fuerza, resistencia, equilibrio y a la vez perder grasa y ganar masa muscular. Claramente, este programa está dirigido a personas que tienen experiencia fitness. La página tiene una serie de videos con rutinas especializadas y ejercicios focalizados (estiramiento, cardio, pecho, piernas, glúteos). También tiene videos que se transmiten en vivo a través de sus redes sociales. Para tener acceso a todos ellos es necesario suscribirse a un plan en www.elcuarteldelchinosung.com. Los hay desde 15 dólares mensuales. Aunque también hay algunos videos liberados en YouTube.

Chloe Ting: fit exprés

De bloguera de viajes a mentora fitness, la australiana Chloe Ting es hoy una celebridad en YouTube, plataforma donde semanalmente sube videos gratuitos con rutinas de ejercicios sencillos y consejos para llevar una vida saludable. La ‘gurú fit’, como muchos la llaman, ha puesto de moda los desafíos (challenges), como el de definir los abdominales en dos semanas con ejercicios de 15 minutos diarios. Fue la sensación. Dese una vuelta por el canal de YouTube de Chloe para que sepa de qué estamos hablando o suscríbase a su página www.chloeting.com/program para tener acceso a contenido exclusivo.

Asana Rebel

La mayor ventaja de esta aplicación es que expertos en yoga pueden diseñarle un entrenamiento personalizado (combinando todos los tipos de yoga) de acuerdo a los objetivos que usted se trace y según sus costumbres, su edad, estatura y peso. Así, puede elegir entre disminuir peso, practicar ejercicios regularmente, dormir mejor, tener más energía, un cuerpo firme y tonificado o crear hábitos saludables. Esta aplicación no es gratuita, pero si busca en YouTube encontrará algunos videos de referencia. La aplicación está disponible para dispositivos móviles con sistema iOS y Android. Namaste.

Tabata Songs

En esta aplicación se aplica el método Tabata, que es un entrenamiento intenso con ejercicios de corta duración e intervalos de descanso que equivalen la mitad de lo que dura el ejercicio. Por ejemplo, si se realizan jumping jacks (polichinelas) durante 20 segundos, el tiempo de descanso es de 10 segundos e inmediatamente después, se continúa con otro ejercicio, como abdominales o planchas. Son muy efectivos, aunque exigentes, y tienen la ventaja de combinar muchos o pocos ejercicios de acuerdo a su necesidad. La aplicación solo está disponible para dispositivos con sistema iOS, pero en YouTube hay variedad de videos para entrenar.

Spotify

Para animar las rutinas de ejercicio en casa, la música es vital. No solo porque acompaña nuestro esfuerzo en la actividad física, sino también porque retrasa el agotamiento, la fatiga muscular y mejora el ritmo cardíaco, la presión arterial y la respiración. Sea que practique zumba, aeróbicos o yoga, ingrese a este servicio de música en streaming y busque los temas que prefiera. Encontrará playlists para todo: meditar, correr, practicar box, aeróbicos, crossfit & workout, etcétera.





