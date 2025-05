El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, uno de los pensadores más críticos con el capitalismo, el hipserconsumismo, el sometimiento a la tecnología y el exceso de información, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025.

Han (Seúl, Corea, 1959) ha dedicado sus reflexiones, sobre todo, a la que él denomina la ‘sociedad del cansancio’ y a la ‘sociedad de la transparencia‘, así como al concepto de ‘Shanzhai’, un neologismo con el que identifica los modos de la deconstrucción en las prácticas contemporáneas del capitalismo chino.

Muy crítico con el neoliberalismo, el autor de ‘La agonía de Eros’ mantiene que esta sociedad vive en la edad de los trastornos neuronales (depresión, síndrome de fatiga crónica, de déficit de atención, hiperactividad...) causados por un exceso de positividad en una sociedad que ha abandonado la reflexión, el retiro, la meditación y que, por tanto, no valora la individualidad.

Defiende que se trata de una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y enferma de pérdida del deseo, en la que los individuos se vuelven progresivamente incapaces de relacionarse entre sí e insiste en la necesidad de recobrar la capacidad de poder decir que no, que no todo es posible, que no todo se puede hacer, que ni siquiera se debe poder intentar.

El pensador surcoreano, que sostiene que nuestra vida está impregnada de hipertransparencia e hiperconsumismo, de un exceso de información y de una positividad que conduce de forma inevitable a la sociedad del cansancio, no hace uso de teléfono inteligente, no hace turismo, solo escucha música analógica y dedica parte de su tiempo a cultivar su jardín, todo ello para rebelarse ante el capitalismo.

En sus obras más recientes, ha ampliado su enfoque crítico hacia la sociedad contemporánea, incorporando reflexiones sobre la esperanza y la contemplación.

Para el jurado que ha fallado el premio este miércoles en Oviedo (norte), Han ha sido capaz de interpretar con brillantez los retos de la sociedad tecnológica y con su obra ha revelado una capacidad extraordinaria de comunicar de forma precisa y directa “nuevas ideas en las que se recogen tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente”.

El acta del jurado también destaca que el análisis de Han resulta “sumamente fértil y proporciona explicaciones sobre cuestiones como la deshumanización, la digitalización y el aislamiento de las personas”.

Autor de más de una decena de títulos como ‘La sociedad del cansancio’ (2010), ‘La sociedad de la transparencia’ (2012), ‘La salvación de lo bello’ (2015) y ‘La desaparición de los rituales’ (2020), Han ha compaginado su trayectoria como ensayista con la docencia universitaria en Alemania, donde estudió Literatura Alemana y Teología en la Universidad de Münich.

Ha sido docente en la Universidad de Basilea (Suiza, 2000-2012) y profesor de Filosofía y Estudios Culturales en la Universidad de Bellas Artes de Berlín, después de haber ejercido como profesor de la Escuela Superior de diseño de Karlsruhe.

La candidatura de Han, que toma el relevo como premiado en esta categoría a la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi, fue propuesta por Antonio Lucas Herrero, redactor de Cultura y articulista del diario español ‘El Mundo’.