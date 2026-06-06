Resumen

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La competencia reunió a 16 candidatas provenientes de distintas regiones del país. Fabianna Beretta resultó ganadora. (Foto: Difusión)
La competencia reunió a 16 candidatas provenientes de distintas regiones del país. Fabianna Beretta resultó ganadora. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Fabianna Beretta, representante de Lima, fue coronada como Miss Top Model Perú 2026 durante la gran final del certamen dirigido por Marina Mora, realizada en la Plaza de Armas de Santiago de Surco.