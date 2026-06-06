Fabianna Beretta, representante de Lima, fue coronada como Miss Top Model Perú 2026 durante la gran final del certamen dirigido por Marina Mora, realizada en la Plaza de Armas de Santiago de Surco.

La competencia reunió a 16 candidatas provenientes de distintas regiones del país, quienes demostraron durante varias semanas de preparación su talento, disciplina y compromiso.

Tras una rigurosa evaluación del jurado, el cuadro final quedó conformado por Sheyla Zorrilla, representante de Ica, como Primera Finalista; y Luciana Ruiz, representante de Amazonas, como Segunda Finalista.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, invitados especiales, medios de comunicación y seguidores del certamen.

Marina Mora, directora de la organización y presidenta del jurado, destacó el nivel de las participantes y el crecimiento que ha tenido el certamen en los últimos años.

La competencia reunió a 16 candidatas provenientes de distintas regiones del país. Fabianna Beretta resultó ganadora. (Foto: Difusión)

“Estamos orgullosos del desempeño de cada una de las candidatas. Más allá de la belleza, buscamos mujeres seguras, preparadas, con valores y capaces de convertirse en referentes para otras jóvenes peruanas. Fabianna representa perfectamente el espíritu de Miss Top Model Perú”, señaló.

Durante la gala también fueron presentadas las reinas nacionales que representarán al Perú en importantes certámenes internacionales durante el 2026:

* Fabiola Tejada – Miss Teenager Perú 2026, quien viajará a Panamá del 20 al 26 de julio.

* Ariana Quispe – Pre Teenager Perú 2026, representante peruana en Panamá del 20 al 26 de julio.

* Almendra Torres – Miss Agnes Universe Perú 2026, quien competirá en República Dominicana del 22 al 29 de junio.

* Valeria Cornejo – Miss Teen Iconic Perú 2026, representante nacional en España del 25 de septiembre al 1 de octubre.

Con la coronación de Fabianna Beretta, Miss Top Model Perú inicia una nueva etapa de preparación rumbo a futuros proyectos nacionales e internacionales, reafirmando su compromiso de seguir impulsando el talento, la disciplina y el liderazgo femenino en todo el país.