Jessica Newton, directora de Miss Perú, recibió un reconocimiento por parte de la organización del Miss Universo 2025, en Tailandia. Además, lamentó que la representante peruana en el concurso, Karla Bacigalupo, no lograrase ingresar al Top 30 del certamen.

“ Hoy recibo este reconocimiento como mejor directora de Miss Universo edición 74 con profundo agradecimiento y sentido de responsabilidad , aunque este logro llega en un momento marcado por la tristeza de no haber obtenido la clasificación de mi país”, indicó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, resaltó que seguirá trabajando para que las participantes peruanas brillen en las próximas ediciones del certamen. Y que en esta ocasión toca “saber perder”.

“Mi trabajo nunca ha estado orientado a evitar la eliminación sino a perseguir la victoria con disciplina, entrega y compromiso por quienes confían en mí, teniendo siempre claro el respeto a cada una de las reinas que representan los 120 países en competencia y para ello es fundamental competir correctamente y saber perder o ganar con la misma humildad, gracias de corazón a quienes me acompañan en este camino. Seguiré trabajando para que Perú suene cada vez más fuerte”, dijo en sus redes sociales.

Vale recordar que tras el fin de su participación en Miss Universo 2025, Karla Bacigalupo utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje de agradecimiento dirigido al público peruano, a la organización Miss Perú y, especialmente, a Jessica Newton, directora del certamen nacional.

“Muchísimas gracias mi Perú bello. Gracias por haberme acompañado en esta experiencia. Gracias al Miss Perú y a Jessica Newton por guiarme y apoyarme”, señaló.

Luego de ello, Jessica Newton respondió públicamente al mensaje de Bacigalupo con un comentario. “Mi reina. Estoy muy orgullosa de ti, gracias por tu compromiso y trabajo en competencia. Recuerda que sigues siendo la reina del Perú y todos te queremos muchísimo”, expresó la directora del Miss Perú.