Pepita García Miró destacó que la música y la lectura compartida son herramientas fundamentales para preservar la tradición oral y acercar la cultura a la infancia.
Pepita García Miró destacó que la música y la lectura compartida son herramientas fundamentales para preservar la tradición oral y acercar la cultura a la infancia.
Por Redacción EC

La colección de libros interculturales de la Biblioteca Nacional del Perú tuvo uno de sus momentos más significativos durante la 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima. En el auditorio Laura Riesco, la institución presentó un catálogo que reúne obras emblemáticas de la literatura peruana traducidas al quechua, shipibo-konibo, ashaninka y awajún, junto con publicaciones que rescatan la tradición oral del país. Entre ellas destacó Canciones viajeras, de Pepita García Miró, quien participó en la actividad junto con Elena Montalvo, Gerson Rivera, Malkiel Moreno y Consuelo Amat de León. Más allá de la presentación, el libro vuelve a poner sobre la mesa una pregunta esencial: ¿cómo lograr que las canciones populares sigan encontrando nuevas voces que las mantengan vivas?

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