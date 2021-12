Conforme a los criterios de Saber más

Si hace dos años alguien hubiera tenido la osadía de decir que un virus nos obligaría a permanecer encerrados durante meses, probablemente, no hubiera sido tomado en serio. Pero aquello que parecía imposible se hizo realidad en el Perú el 16 de marzo del 2020, cuando los contagios por COVID-19 empezaron a masificarse. Ese mismo día la escritora Chiara Roggero inició a modo de pasatiempo un diario que solo debió durar los 15 días de inmovilización social obligatoria inicialmente programados. Como se sabe, esas dos semanas se convirtieron en 136 días sin poder salir de casa a menos que se tratara de comprar alimentos, medicina u ocurriera una emergencia comprobada. Con la ampliación del confinamiento, los escritos de Roggero pasaron del hobby al testimonio y posteriormente dieron vida a “Este diario llega gracias al gentil auspicio de Wuhan”, un título que compila reflexiones de la autora llenas de cotidianidad pandémica y humor, pero que sobre todo está cargado de mucha honestidad.

Publicado inicialmente en Facebook e Instagram, el diario se transformó en libro a pesar de las dudas iniciales de la también publicista. “Pensaba que este diario era hasta medio sonso, pero me hicieron ver que era un reflejo de todo aquello que no podemos olvidar, de todo lo que hemos aprendido”. Y lo que aprendió la escritora llegó cuando la incertidumbre se fue convirtiendo en la única certeza. Tras los primeros días de sosiego, la realidad la golpeó con fuerza. Una de las personas que trabajaba con su esposo contrajo el virus y debía ser internado de urgencia, sin embargo fue imposible encontrar una cama libre en clínicas y hospitales. “Soy consciente de que pertenezco a una clase social acomodada, pero me tocó experimentar lo que miles de peruanos pasan todos los días con un sistema de salud estatal que no funciona. Todo esto me hizo abrir los ojos y fue en gran parte la razón por la que me animé a publicar el libro”, confiesa.

"Solo se lo diría a un extraño" (2020) y "La vida es una tómbola" (2021), libros que reúnen los textos que nacieron en los talleres virtuales de escritura de Chiara Roggero.

Es así que la calma inicial que traían consigo los ejercicios, las labores de cocina y la rutina familiar cedió paso al cuestionamiento. “ Lo que pasó es que a medida que transcurría el tiempo yo empecé a oscurecer, a preguntarme no solo por la duración del encierro sino también sobre mi vida. Todo esto -los temores, la frustración de no salir, de no poder ver a nadie ni despedirme de aquellos que se iban de este mundo-, lo fui transmitiendo en mi diario” . Consciente de que debía mantener su mente ocupada. Roggero decidió llevar sus talleres de escritura al mundo virtual. De aquella experiencia nacieron los libros “Solo se lo diría a un extraño” (2020) y “La vida es una tómbola” (2021), una serie de historias privadas escritas por sus alumnos. “ Esos talleres me salvaron porque fueron mi motor y mi trabajo. Son la muestra de que siempre debemos sacar lo positivo dentro de todo lo malo que pueda estar pasando”, asegura.

Todas las enseñanzas concentradas en esos más de cuatro meses calaron hondo en la mente y el corazón de la mujer, madre, esposa y ciudadana que registró día a día sus vivencias en confinamiento. Al respecto, Roggero sostiene que antes del encierro el ritmo de vida era insoportable debido a la cantidad de cosas que hacemos al mismo tiempo. “Eso nos iba a terminar matando. La pausa obligada que tuvimos nos enseñó a decir que no a aquello que nos absorbía demasiado, pero también a decir que sí a ciertas cosas que no habíamos probado, a valorar los afectos, a la amistad verdadera”. Siente, además, que su compromiso con el Perú y su gente ha despertado con fuerza en su interior. “El virus nos posicionó a todos en la misma línea, hizo que nos diéramos cuenta de que todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias. Eso es lo que nunca debemos olvidar”.

