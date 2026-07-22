La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 inauguró oficialmente su edición número 30 este miércoles 22 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco, con la participación de autoridades de Perú y Ecuador.

De ese modo, un numeroso grupo de peruanos acudió al recinto durante la jornada inaugural, aprovechando el ingreso gratuito habilitado entre las 11 a. m. y 3 p. m. para recorrer la oferta de la feria, donde también se encuentra habilitado el stand del diario El Comercio.

(Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)

La ceremonia de inauguración: Ecuador invitado a compartir su cultura

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por la ministra de Cultura del Perú, Fátima Altabás, el presidente de la Cámara Peruana del Libro, Ricardo Muguerza, y el alcalde de Surco, Carlos Bruce.

Inauguración de la FIL 2026 | Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte

Por parte de la delegación ecuatoriana asistieron la viceministra de Cultura y Patrimonio, Pamela Cortez, y el presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, Fabián Luzuriaga.

Durante el acto, los representantes del país vecino manifestaron haber traído “parte de su cultura” para el disfrute de los asistentes a la feria.

(Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)

Para esta edición de aniversario, Ecuador participa con una comitiva de más de 30 escritores, artistas e intelectuales, entre los que destacan Roger Ycaza, Leonardo Valencia, Solange Rodríguez, Sozapato, Andrea Crespo Granda y Sabrina Duque.

El pabellón ecuatoriano albergará más de 60 actividades, una muestra cinematográfica y la presentación especial denominada Noche Ecuador.

(Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)

Sobre la Feria Internacional del Libro: entradas, horarios, lugar y más

El encuentro cultural se desarrollará hasta el 6 de agosto en su nueva sede del Centro de Exposiciones Jockey, recinto elegido para brindar mayor comodidad a los visitantes en reemplazo del Parque Próceres de la Independencia de Jesús María.

(Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)

La feria atenderá al público de lunes a domingo en el horario de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., con una programación que contempla la presencia de 65 invitados internacionales y más de 700 actividades dirigidas a todo público. Entradas disponibles en Teleticket.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

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