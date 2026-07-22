Lima, 22 de julio del 2026 | Primer día de la Feria del Libro de Lima, que se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones del Jockey | Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Lima, 22 de julio del 2026 | Primer día de la Feria del Libro de Lima, que se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones del Jockey | Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Por Redacción EC

La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 inauguró oficialmente su edición número 30 este miércoles 22 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco, con la participación de autoridades de Perú y Ecuador.

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