El acoso escolar, la resiliencia y la imaginación se entrelazan en La pecera de Koi, novela infantil del escritor peruano Miguel Ángel Vallejo Sameshima, ganadora del XIV Premio Internacional de Novela Infantil de Ediciones Altazor. El libro, ilustrado por Carlos Lavida, será presentado al público limeño el próximo 3 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima (8:00 p.m., auditorio José María Arguedas).

La obra constituye la primera entrega de una pentalogía de corte fantástico y propone una aproximación al bullying desde tres perspectivas: un niño ceramista, un pez koi y el universo onírico que ambos comparten. A partir de ese vínculo, el autor reflexiona sobre las consecuencias del acoso escolar y la importancia de romper el silencio frente a esta problemática.

El jurado del premio destacó la novela “por su prosa impecable, su estilo directo y envolvente, y su capacidad para transmitir los sentimientos de los protagonistas, logrando que empaticemos con ellos ahondando en la problemática social que plantea: el bullying”.

Además del conflicto central, La pecera de Koi incorpora elementos de la cultura japonesa y de la tradición nikkei peruana, como la técnica del kintsugi y la contemplación como forma de comprender el mundo, en un homenaje a la ascendencia japonesa del autor.

Vallejo Sameshima (Lima, 1983) es doctor en Lenguas, Textos y Contextos por la Universidad de Granada y licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado 23 libros entre ficción, investigación y periodismo, además de desempeñarse como docente universitario y tallerista de escritura creativa.