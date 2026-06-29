"La pecera de Koi" ha sido escrita por Miguel Ángel Vallejo Sameshima.
"La pecera de Koi" ha sido escrita por Miguel Ángel Vallejo Sameshima.
/ Difusión
Por Redacción EC

El acoso escolar, la resiliencia y la imaginación se entrelazan en La pecera de Koi, novela infantil del escritor peruano Miguel Ángel Vallejo Sameshima, ganadora del XIV Premio Internacional de Novela Infantil de Ediciones Altazor. El libro, ilustrado por Carlos Lavida, será presentado al público limeño el próximo 3 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima (8:00 p.m., auditorio José María Arguedas).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.