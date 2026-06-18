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La FIL Lima 2026 celebrará su edición número 30 del 22 de julio al 6 de agosto en su nueva sede, el Centro de Exposiciones Jockey. (Foto: Zapata Nieto / GEC)
La FIL Lima 2026 celebrará su edición número 30 del 22 de julio al 6 de agosto en su nueva sede, el Centro de Exposiciones Jockey. (Foto: Zapata Nieto / GEC)
Por Redacción EC

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026 ya tiene todo listo para celebrar su renovada edición. En el marco de su 30 aniversario, el principal encuentro literario, organizado por la Cámara Peruana del Libro, se desarrollará del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey en Santiago de Surco.

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