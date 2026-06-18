La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026 ya tiene todo listo para celebrar su renovada edición. En el marco de su 30 aniversario, el principal encuentro literario, organizado por la Cámara Peruana del Libro, se desarrollará del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey en Santiago de Surco.

En una reciente conferencia de prensa, la organización brindó detalles sobre esta nueva edición que, tras realizarse en el Parque Próceres de la Independencia de Jesús María, la feria se trasladará al Centro de Exposiciones Jockey en Santiago de Surco. Esta decisión responde al crecimiento sostenido del evento y a la necesidad de contar con espacios más amplios para mejorar la experiencia de los asistentes.

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Cabe resaltar que la Cámara Peruana del Libro anunció que la Feria Internacional del Libro de Lima ofrecerá ingreso gratuito en su jornada inaugural, el 22 de julio, entre las 11 a.m. y las 2 p.m. Durante ese horario, los visitantes podrán acceder sin costo al Centro de Exposiciones Jockey y participar en las primeras actividades, presentaciones y recorridos por los stands de la feria.

La FIL Lima 2026 celebrará su edición número 30 del 22 de julio al 6 de agosto en su nueva sede, el Centro de Exposiciones Jockey. (Foto: Zapata Nieto / GEC)

¿Cuándo y dónde será día la FIL Lima 2026?

El evento literario se desarrollará del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey.

La feria abrirá todos los días de 11 a.m a 10 p.m y espera recibir a miles de personas a lo largo de esta edición especial que cuenta con una programación que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, talleres, actividades para niños, encuentros con autores y espectáculos culturales.

La FIL Lima 2026 celebrará su edición número 30 del 22 de julio al 6 de agosto en su nueva sede, el Centro de Exposiciones Jockey. (Foto: Zapata Nieto / GEC)

Ecuador en la FIL Lima 2026

La FIL Lima 2026 tendrá a Ecuador como invitado de honor. La participación ecuatoriana buscará fortalecer los lazos culturales y editoriales entre ambos países mediante la presencia de escritores, académicos y artistas que formarán parte de la agenda oficial. En esta edición participarán autores como María Fernanda Heredia, Xavier Oquendo y Valentina Álvarez.

Venta de entradas para la FIL Lima 2026

La venta de entradas estará disponibles a través de Teleticket desde el 18 de junio. Los precios variarán según el día de visita. La organización también confirmó tarifas especiales para estudiantes, docentes y personas con discapacidad, además de promociones y beneficios para determinados días de la feria.

La FIL Lima 2026 celebrará su edición número 30 del 22 de julio al 6 de agosto en su nueva sede, el Centro de Exposiciones Jockey. (Foto: Zapata Nieto / GEC)

De esta manera, bajo el lema “Más FIL Lima para más peruanos”, la FIL Lima 2026 busca ampliar su alcance tras superar los 500 mil visitantes en la edición anterior.