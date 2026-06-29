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Perú será el invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de La Paz. (Foto: Facebook / Feria Internacional del Libro de La Paz)
Perú será el invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de La Paz. (Foto: Facebook / Feria Internacional del Libro de La Paz)
Por Agencia EFE

La 30 Feria Internacional del Libro en La Paz (FIL), uno de los eventos más importantes de Bolivia, tendrá a Perú como invitado de honor y dará protagonismo a dos instituciones bolivianas reconocidas por su aporte a la difusión cultural y la preservación del patrimonio boliviano.

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