La muerte de Mario Vargas Llosa tomó por sorpresa a muchas personas, entre ellas, Isabel Preysler, con quien mantuvo una historia de amor de ocho años. Según publicaciones internacionales, Preysler recibió la noticia acompañada de sus hijos y nietos, quienes se reunieron por la llegada de la Semana Santa.

Según detalló la revista Hola, Isabel Preysler recibió la noticia de la muerte del Premio Nobel de Literatura junto a su familia, rodeada del cariño de sus hijos y nietos, quienes le dieron el apoyo emocional tras la pérdida del hombre con el que compartió ocho años de su vida.

La publicación internacional también precisó que la noticia coincidió con la reunión de Isabel Preysler, sus tres hijos, Julio Iglesias Jr., Ana y Tamara, quienes están juntos para la celebración de Semana Santa.

En 2017, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler llegaron juntos hasta Arequipa. (Foto: Jose Sotomayor Jimenez / AFP) / JOSE SOTOMAYOR JIMENEZ

Fiel a su estilo sereno, Isabel Preysler ha optado por no hacer declaraciones públicas sobre la muerte de Mario Vargas Llosa, con quien compartió casi ocho años de vida. Dicha relación nació tras una prolongada amistad que se fortaleció cuando se reencontraron en etapas más maduras de sus vidas.

Desde que dieron a conocer al mundo su relación en 2015, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler viajaron por el mundo y se convirtieron en una de las parejas más reconocidas de la escena social. Incluso el escritor peruano llegó a ganarse el cariño de la familia Preysler, viviendo en la casa de Puerta de Hierro como un familiar más.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler aparecieron juntos en Arequipa para celebrar el cumpleaños 81 del Nobel peruano. (Foto: Jose Sotomayor Jimenez / AFP) / JOSE SOTOMAYOR JIMENEZ

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se separaron en diciembre de 2022 tras varios años de relación. Según dijo Preysler en su momento, Mario aportó muchísimo a su vida. “Además de felicidad, he aprendido muchas cosas, he conocido gente interesantísima y me ha enseñado lugares maravillosos”, relató en una pasada entrevista.

Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años en Lima, Perú. El escritor peruano regresó al país en 2022 y vivió rodeado de sus hijos, según informó la familia. Para su despedida no habrá ceremonias públicas, cumpliendo así con el deseo del premio Nobel de Literatura. Sus restos será incinerados, confirmó su hijo Álvaro Vargas Llosa.