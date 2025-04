El universo literario despide a uno de sus más grandes referentes. Mario Vargas Llosa, novelista, ensayista y emblema de las letras hispanoamericanas, ha fallecido a los 89 años en Lima. A su lado, en esos últimos días, estuvieron sus tres hijos: Álvaro, Gonzalo y Morgana, quienes no solo han sido testigos del impacto cultural de su obra, sino también pilares fundamentales en su vida íntima.

Nacidos del matrimonio con Patricia Llosa (su compañera durante más de cinco décadas), los tres hijos del Nobel peruano han acompañado a su padre tanto en su dimensión pública como en los momentos más privados. Su presencia fue clave especialmente en los últimos años, tras la separación de Vargas Llosa de Isabel Preysler y su posterior reconciliación con la madre de sus hijos. Ese regreso a la intimidad familiar en Perú permitió a Álvaro, Gonzalo y Morgana convertirse nuevamente en un sostén constante.

Álvaro Vargas Llosa

El mayor de los hermanos, Álvaro, nació en 1966 y ha desarrollado una carrera intelectual que, si bien no siguió el camino estrictamente literario de su padre, ha estado marcada por el análisis y la reflexión. Licenciado en Historia Internacional por la London School of Economics, se ha consolidado como ensayista, columnista y conferencista. Autor de obras como Tiempos de resistencia, ha escrito para medios como The Washington Post y ha sido una figura habitual en eventos públicos junto a su padre, incluyendo la ceremonia de ingreso a la Academia Francesa.

En el plano personal, Álvaro fue esposo de Susana Abad Lanata, madre de sus tres hijos: Julio, Leandro y Aitana. Tras su divorcio en 2021, fue vinculado sentimentalmente con Nada Chedid Ziade, traductora de raíces libanesas.

Gonzalo Vargas Llosa

Nacido en 1967, Gonzalo ha elegido un camino lejos de los focos literarios y mediáticos, pero no menos influyente. Actualmente se desempeña como jefe de Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Europa, labor por la cual ha sido ampliamente reconocido. Su trabajo refleja el compromiso humanitario de una parte menos visible de la familia Vargas Llosa.

Su vida personal también ha captado la atención de la prensa. Estuvo casado con Josefina Said, madre de sus hijas Ariadna y Josefina, y posteriormente mantuvo una relación con Genoveva Casanova. Durante la relación de su padre con Isabel Preysler, Gonzalo expresó públicamente su descontento al señalar que sus hijas nunca fueron invitadas a compartir un momento privado con la entonces pareja de su padre.

Morgana Vargas Llosa

La menor de los tres hermanos, Morgana, nació en 1974 en Barcelona y ha encontrado en la fotografía su lenguaje propio. Fotoperiodista de profesión, ha trabajado con medios como El País y ha cubierto zonas de conflicto como Kosovo y Palestina. Su obra se ha caracterizado por una fuerte carga emocional y compromiso social.

Desde 2006 está casada con Stefan Reich Roden, con quien tuvo a sus hijas Isabella y Anaís. De perfil más reservado, Morgana ha sido una figura constante y silenciosa en la vida del escritor, especialmente durante momentos delicados como su hospitalización por COVID-19 en Madrid. Su cercanía con su madre la distanció emocionalmente del padre durante su etapa con Preysler, pero la reconciliación familiar también restauró su vínculo con él.