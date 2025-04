El nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa falleció este domingo en Lima a los 89 años. La noticia de su deceso generó sentidos homenajes de personalidades de diferentes ámbitos. Entre ellos el celebrado chef Gastón Acurio, cuyo padre, Gastón Acurio Velarde, fue parte del Fredemo, el partido con el que el fallecido escritor postuló a la presidencia del Perú en 1990.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, el chef recordó la primera vez que vio al Nobel junto a su padre, “cuando el Perú se debatía bajo la amenaza de la estatización de la banca”. “Fueron tiempos duros,pero allí estaba él, erguido y claro, aceptando liderar el Fredemo y ofreciéndose como candidato a la presidencia, no por ambición,sino por amor al país que había narrado con tanta fiereza”, escribió Acurio.

El fundador de Astrid & Gastón y otros celebrados restaurantes, también recordó la vez en la que Vargas Llosa lo invitó a su casa para hablar del éxito de la cocina peruana y cómo esa reunión motivó el artículo “El sueño del chef”, que se publicó en el diario español “El País” en marzo del 2009, y que Acurio calificó como “un gran apoyo”.

“Desde aquel día, llevé conmigo un agradecimiento profundo, porque Mario, el Nobel, el pensador, había abierto su corazón a lo que veníade la tierra, de la olla, de ese Perú que tantas veces estuvo invisible”, contó Acurio.

Gastón Acurio calificó a Mario Vargas Llosa de “un genio riguroso, valiente y apasionado”, pero también de un peruano que nunca dejó de mirar a su país a pesar de su éxito internacional.

“(Fue) un peruano universal que nunca dejó de mirar a su país, a veces con dolor, a veces con ternura, pero siempre con un amor inmenso, de esos que no se explican, se escriben”, afirmó. “Hoy que ha partido, siento que algo en mí se ha quedado sin suelo, porque uno no pierde solo al escritor, sino al faro. Y aunque no siempre estuvimos de acuerdo, su existencia iluminó el camino de muchos. Incluido el mío”, continuó Acurio, quien cerró su mensaje enviándole sus condolencias a la familia del Nobel.

Un peruano del mundo

Mario Vargas Llosa formó parte del llamado ‘boom’ latinoamericano junto con otros grandes como el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar o los mexicanos Carlos Fuentes y Juan Rulfo.

La noticia de su fallecimiento la dieron sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana.

Vargas Llosa describió las realidades sociales en obras maestras como “La ciudad y los perros” o “La fiesta del chivo”.