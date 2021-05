El salsero Antonio Cartagena acaba de lanzar su nuevo álbum “Lo Mejor de mí, Muchacha!”, el cual reúne los más grandes éxitos de su carrera musical de más de tres décadas.

El disco está compuesto por 12 canciones como “Sin ti”, “Si tú no estás”, “Propiedad privada”, “Ni siquiera”, entre otros. “Lo Mejor de mí, Muchacha!” ya está disponible en diversas plataformas digitales como Spotify, YouTube y Apple Music.

Cartagena indicó -en un video publicado en YouTube- que el título de su nuevo álbum “encierra lo poco que he podido hacer a lo largo y ancho de mi carrera musical, que por cierto no la he tenido tan fácil. Siento una satisfacción tremenda al hacer este disco”.

Asimismo, se dirigió a sus seguidores que lo han acompañado durante su carrera. “Les agradezco infinitamente la aceptación por mi trabajo en el caso de ´Necesito un amor´, ´La dueña de mi corazón´ y tantos otros temas que ustedes han hecho éxitos. Esta etapa de mi carrera es como un reinicio de lo mejor de mí”, destacó.

También agradeció al equipo que hizo posible este álbum. “Estoy respaldado por talentosísimos músicos y amigos de quienes yo viviré toda la vida agradecido por el trabajo que hemos logrado hoy en ´Lo Mejor de mí, Muchacha!´”, finalizó.

Esta reedición de los éxitos de Antonio Cartagena -que fue grabada en plena pandemia del coronavirus- conserva la esencia romántica del artista surgido a inicios de los 90, que supo ganarse un nombre en el mundo salsero nacional e internacional.

