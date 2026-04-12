Resumen

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Bad Bunny se ha robado la atención de todos al compartir imágenes inéditas de una reciente visita al país. (Foto: Adriana SPACA - AFP / Captura Instagram Bad Bunny)
Bad Bunny se ha robado la atención de todos al compartir imágenes inéditas de una reciente visita al país. (Foto: Adriana SPACA - AFP / Captura Instagram Bad Bunny)
Por Redacción EC

Mientras todo el Perú está enfocado en las Elecciones 2026, el cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus fans al compartir imágenes inéditas de una reciente visita al país. A través de sus redes sociales compartió algunos videos que muestran cómo fue su experiencia en el territorio nacional.

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