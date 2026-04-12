Mientras todo el Perú está enfocado en las Elecciones 2026, el cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus fans al compartir imágenes inéditas de una reciente visita al país. A través de sus redes sociales compartió algunos videos que muestran cómo fue su experiencia en el territorio nacional.

Mediante sus stories de Instagram, Bad Bunny sorprendió a sus más de 54 millones de seguidores al publicar una serie de videos correspondientes al Perú. Desde su llegada al Callao hasta una visita a un restaurante de lujo.

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Las primeras imágenes muestran una ruta desde un vehículo paseando las calles del primer puerto y se resalta un mototaxi de color verde en la avenida. Además, en otros videos, se puede distinguir algunos platos que probó el artista boricua.

Bad Bunny se ha robado la atención de todos al compartir imágenes inéditas de una reciente visita al país. (Foto: Captura Instagram / Bad Bunny)

Asimismo, en otro video se puede ver cómo un chef le prepara un ceviche fresco con ingredientes tradicionales del Perú. Finalmente, sus stories terminan con una fotografía del ‘Conejo malo’ frente a sus incondicionales fans peruanos.

De esta manera, el popular ‘Benito’ ha cautivado a sus fans de Perú, quienes rápidamente han viralizado las imágenes compartidas en redes sociales.

Bad Bunny se ha robado la atención de todos al compartir imágenes inéditas de una reciente visita al país. (Foto: Captura Instagram / Bad Bunny)

Cabe resaltar que las imágenes corresponderían a la pasada visita de Bad Bunny al Perú en enero de 2026, cuando ofreció dos conciertos en el país. Sin embargo, sorprende que la publicación se da en el marco de las Elecciones 2026, que se llevan a cabo este domingo 12 de abril.

Como se recuerda, Bad Bunny ofreció dos conciertos a ‘casa llena’ en enero en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira “DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour 2026”, presentaciones que realizó antes de su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl.