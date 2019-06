BTS y todos los artistas que han querido colaborar con el grupo K-Pop | FOTOS

El reciente alago que recibieron los miembros de BTS por parte de The Chainsmokers se sumó a la ya larga lista de artistas internacionales que han mostrado interés por el grupo de K-pop; e incluso, se han animado a confesar que les gustaría colaborar musicalmente con ellos. En esta nota hacemos un recuento de los más resaltantes.

SHAWN MENDES

​El músico canadiense fue uno de los primeros en animarse a crear una canción con BTS. El cantante y el grupo de K-pop se conocieron en el 2017, durante los American Music Awards. Al respecto, Mendes dijo: "No puedo dar una fecha, pero sucederá".

DRAKE

En los Billboard Music Awards 2017, Jungkook, Jimin, V, Suga, Jin, J-Hope y RM conocieron al popular rapero estadounidense. Desde allí, se reportó que el productor de Drake tuvo intenciones de contactarse con el grupo. Finalmente, lograron concretar un cameo de J-Hope en el video "In My Feelings".

STEVE AOKI

​El DJ estadounidense en uno de los 'caseritos' de BTS. Ambos lograron concretar dos colaboraciones en el 2017 y 2019. La primera fue el mix "Mic Drop"; y el segundo, "Waste It On Me". El videoclip de este último supera las 35 millones de reproducciones en YouTube.

NICKI MINAJ

​A diferencia de los casos anteriores, el interés por el otro surgió directamente de los integrantes de BTS. Durante el 2018, los surcoreanos sentían gran admiración por la rapera; de modo que lograron contactarse con ella para la colaboración de su tema "Idol".

ARIANA GRANDE

​A pesar que fue una fotografía de la cantante junto a Jungkook la que alborotó las redes, las especulaciones de una colaboración entre ambos artistas nacieron meses antes. En aquella oportunidad, Ariana Grande le agradeció al menor del grupo de K-pop el haber asistido a su concierto. "Muchísimas gracias por venir a mi show, Jungkook. Significa mucho para mí. Te quiero mucho", escribió.

BECKY G

​Probablemente, una de las pocas artistas urbanas de habla hispana que ha mostrado simpatía por BTS. En mayo de este año, la cantante conoció a la agrupación surcoreana durante los Billboard Music Awards 2019. En una publicación en Instagram, Becky G escribió: "Cómo es la vida, son tan agradables".

HALSEY

​La cantante estadounidense es una de las recientes artistas que logró hacer una colaboración con BTS. Ambos participan y protagonizan el videoclip de la canción "Boy With Luv" del último álbum del grupo "Map Of The Soul: Persona". El video supera las 335 millones de reproducciones en YouTube.

Además de estos artistas, quienes también han expresado su intención de unirse a BTS para un proyecto musical son MNEK, Westlife, Honne, Lana del Rey, Khalid, The Chainsmokers, entre otros.