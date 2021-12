Kim Seokjin, el miembro mayor de BTS, la agrupación surcoreana también llamada Bangtan Sonyeondan ha despertado nuevamente algunos rumores en las redes y en ARMY tras la supuesta revelación de su esposa.

Jin realizó un vlive con motivo de celebración de su cumpleaños. Así disfrutó junto a ARMY su día especial y presentó su reciente proyecto solista Super Tuna, pero la canción no fue la única sorpresa del en vivo sino también el mensaje que llegó en pleno vlive y que todo ARMY puedo leer en directo. Te contamos todos los detalles del incidente aquí y la reacción de Jin al mensaje de su supuesta esposa.

¿Quién es la misteriosa mujer que se jacta de ser esposa de Jin?

Jin estuvo en vivo conversando con ARMY el día de su cumpleaños, el live tenía la temática de Super Tuna, la canción solista de Jin y basada en su hobby favorito, la pesca. Lo que nadie se esperaba era que en pleno en vivo la misteriosa joven comentara: “Jin está casado conmigo”, líneas que causaron revuelo entre ARMY.

El comentario a través del chat causó tal atención que Jin pudo captarlo entre millones de interacciones y leerlo. Esta mujer se jactaba de estar casada con Jin, a lo que el idol respondió automáticamente riendo: “Ah, no, no lo hecho. Oigan, yo no me he casado” para apaciguar la emoción del momento.

Al parecer, resultó ser una broma de alguna ARMY; sin embargo, otras army sostienen que de ser el caso... si alguno de los idols se casara en secreto, tampoco podría aceptarlo en una situación como esa.

Lo cierto es que Jin disfrutó de este especial vlive junto a ARMY, te compartimos algunas imágenes (4 de diciembre):

[💭 #BTS] Resumen del Live de #JIN



- El live se tituló “Seokjin Birthday 🎂”

- 🐹 Hace un año que no hago un vlive de cumpleaños así que ¿qué digo ahora?

- Dijo que su horario en EE.UU luego del Jingle Bell terminó a las 11pm pic.twitter.com/8rrJEtHVxw — mar (@btstrackss) December 4, 2021

Al final del en vivo lo que resultó ser más importante es el lanzamiento de Super Tuna y ante todo, el cumpleaños de Jin. La broma, que para algunos fue pesada o muy graciosa para otros, quedó en el olvido. Lo que no se puede olvidar es como Jin presentó y disfrutó Super Tuna en vivo:

JIN NOS PUSO SU CANCIÓN 'SUPER ATUN' EN EL LIVE, AMOO LA CANCION ES TAN LINDA Y ALEGRE💗



SUPER ATUN SONG OF THE YEAR#HappyBirthdayJin @BTS_twtpic.twitter.com/CdcVhUS0vZ — ᴊᴇss⁷₁₃; STREAM 'SUPER TUNA'🐟 (@yoondidi_) December 4, 2021





