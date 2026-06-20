El pasado 14 de junio, la cantante y compositora peruana Brenda Pillman estrenó su nuevo sencillo titulado “Déjame sentirte”, acompañado de un videoclip y que se posiciona como la carta de presentación de su primer EP como solista.

Mediante un repertorio de cinco canciones, el proyecto aborda la temática del amor, explorando desde la ilusión inicial del enamoramiento hasta las complejidades de la desilusión y las heridas provocadas por una traición.

La producción combina dos canciones inéditas y tres versiones seleccionadas que transitan por los géneros de la salsa romántica, la cumbia peruana y el merengue clásico.

“Cada canción tiene una historia, una emoción y una parte de mí. He puesto mi corazón en este proyecto para que el público pueda identificarse y disfrutarlo”, manifestó Pillman sobre los temas.

El nuevo lanzamiento de Brenda ya está disponible en plataformas musicales.

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