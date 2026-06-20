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Este trabajo discográfico marca una etapa de madurez y crecimiento artístico para la intérprete | Foto: Difusión
Este trabajo discográfico marca una etapa de madurez y crecimiento artístico para la intérprete | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El pasado 14 de junio, la cantante y compositora peruana Brenda Pillman estrenó su nuevo sencillo titulado “Déjame sentirte”, acompañado de un videoclip y que se posiciona como la carta de presentación de su primer EP como solista.

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