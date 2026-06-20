Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El pasado 14 de junio, la cantante y compositora peruana Brenda Pillman estrenó su nuevo sencillo titulado “Déjame sentirte”, acompañado de un videoclip y que se posiciona como la carta de presentación de su primer EP como solista.
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