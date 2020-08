Aunque hubo un tiempo en que el mariachi estaba muy presente en la música pop, en la última década Alejandro Fernández y Pepe Aguilar parecían ser sus últimos exponentes de éxito. Eso cambió en el 2017 con la aparición de un cantante llamado Christian Nodal y un tema, “Adiós amor”, que se convirtió –junto a “Despacito”- en lo más escuchado en México aquel año. En el Perú, la canción también se volvería un hit, solo que a fines del 2018, en versión salsa y con la voz de Daniela Darcourt.

Y es que pese a que para muchos peruanos el nombre de Christian Nodal todavía no es familiar, su repertorio sí que es ampliamente conocido. Además de la canción antes mencionada, que en realidad es de autoría de Salvador Garza, este joven de 21 años es el responsable de otros ‘hits’ de la salsa nacional. Entre ellos: “Probablemente”, de Daniela Darcourt; y “No te contaron mal” y “Perdóname”, de la orquesta You Salsa.

Mediante una llamada de Zoom, programada con su disquera por el lanzamiento de su nuevo disco, “AYAYAY”, Nodal nos cuenta que no ha escuchado a estos artistas peruanos, pero que la idea de que sus canciones sean tan populares en nuestro país, aunque sea en otras voces le resulta muy emotiva.

“Cuando escribí esas canciones, ese era mi sueño: escucharla en otras voces, con otros ritmos. Es una bendición y me emociona mucho (que sean populares en el Perú), porque eso quiere decir que la gente se identifica con las canciones que uno escribe”, dice Nodal, quien cree que los covers son una buena forma de empezar una carrera en la industria musical actual.

“La gente es la que manda y decide. A mí me pasó con ‘Adiós amor’. Esa canción me abrió las puertas en todos lados, pero no la escribí yo. Es de Salvador Garza y el primero en grabarla fue Darey Castro (Dareyes de la sierra). Pero allí se armó todo para mí. Con la atención de la gente, empecé a darle a mi público canciones de mi puño, letra y pecho. Sacar un hit no es tan fácil. Uno tiene que gustarle mucho a la gente y probablemente con un cover sí puedas llamar la atención y tengas más posibilidades de que te escuchen”, afirma.

El nuevo rey del mariachi

Y, efectivamente, como dice Christian Nodal, escribir un hit no es una tarea sencilla. Para él tampoco lo fue. Pese a ser miembro de una familia de músicos, a sus padres no les entusiasmaba mucho la idea de que siga una carrera que para ellos había sido más sacrificada que gratificante. Es más, el artista recuerda que su padre le puso un reto cuando él, todavía en el colegio, le pidió que lo deje grabar una canción: ’si quieres grabar, tendrán que ser temas que tú hayas escrito”, le dijo. Y el adolescente Nodal apareció con tres canciones.

Con la aprobación y ayuda de sus padres, Christian se lanzó a la carrera, pero ya estaba por tirar la toalla tras ver cómo pasaban los años y no lograban interés las canciones que lanzaba. “Te fallé”, de su autoría, le permitió alcanzar cierta notoriedad en redes sociales, pero fue un cover muy artesanal de “Adiós amor” el que empezó a destacar.

Nodal recuerda ahora que “vendió hasta lo que no tenía” para grabar una versión profesional de ese tema y luego todo fue cuesta arriba.

Hoy su audiencia principal se distribuye entre México, Estados Unidos y países de Centro América como Guatemala y Costa Rica. En América del Sur su principal público está en Colombia y Ecuador, pero él no planea alejarse de la música regional de su país para ganar nuevas audiencias, por lo menos no de una manera forzada.

“En la música regional mexicana existen la banda, el norteño, el sierreño, el campirano, el norteño banda y el mariachi, que es el género en el que yo estoy. Yo canto mariachi y me siento muy bien innovando en mi género y aportando en lo que yo puedo con mucho respeto y amor allí. Siento que el mariacheño, como yo le llamo, va a ir generando más público, porque cada vez está creciendo más. Yo no me veo cantando otro género que no sea el mío, porque yo amo lo que estoy haciendo y creo que sería muy tonto dejar de hacerlo para agarrar más gente. Creo que seguir en mi línea y trabajar con otros artistas, haciendo duetos como he venido haciendo, es la respuesta para que más personas pongan los ojos en la música mexicana”, explica.

Nodal y sus amigos

Christian Nodal lanzó poco después de iniciada la cuarentena la primera parte de “AYAYAY”, su tercer disco de estudio, y el 11 de septiembre presentará la segunda entrega. El álbum llega para coronar un año en el que ha logrado grabar con artistas como Reik, Camilo y David Bisbal, además de escribir canciones para Alejandro Fernández.

Christian Nodal. (Foto: Universal/ Difusión)

“Como artista estoy muy contento porque en muchos sentidos he superado mis expectativas. Yo soñaba con que me escuchen en México y EE.UU., que era lo más normal dentro del género regional mexicano, pero ‘Se me olvidó’ (el primer sencillo de este nuevo álbum) llegó a estar en tendencia en 12 países y eso es algo que es importante para que siga creciendo este género musical”, dice.

Los videos de los temas de su nuevo disco fueron grabados a fines del año pasado, pero aunque no podrá hacer giras para hacer toda la estrategia de promoción, Nodal es de los que artistas que piensa que hay otras prioridades en estos momentos en los que el mundo combate a la COVID-19.

“Este año no pienso dar conciertos. Lo descarto. La prioridad no son los conciertos. Gracias a todo el trabajo que hemos hecho, no tenemos la necesidad económicamente de hacerlos. Obviamente, los shows son parte de mi vida, los amo y extraño, pero la prioridad es ayudar a que la gente se sienta tranquila y esté bien. No voy a hacer conciertos, pero voy a sacar música hasta que la situación esté bien. Por lo pronto, la plataforma más grande es la digital. Allí podemos hacer shows en vivo para que los fans vivan la emoción desde sus casas. ’AYAYAY’, que sale como un EP en dos partes, originalmente iba a ser un disco. Pero la gente (durante la cuarentena) pedía música y yo le tengo que responder a mi público. Así optamos por darles la mitad del disco (en mayo) con 7 canciones y, en septiembre, salen 7 más. Esa es mi manera de dar amor, de darles cariño a mis fans”, sentencia.

EL DATO

“AYAYAY” está disponible en Spotify las principales plataformas digitales. La segunda parte del EP será publicada este 11 de septiembre.